En Haute-Loire le chantier d'aménagement de la R88 va enfin se concrétiser

Après six mois de négociations, la Région a finalement obtenu l'aval de l'Etat ! Ce chantier de 160 millions d'euros qui comprend le doublement de la RN88 entre Yssingeaux et Le Pertuis et le contournement de Saint Hostien ouvre de nouvelles perspectives aux habitants.

Avec plus de 80 000 véhicules par jour, c'est un des axes les plus empruntés de notre région... pourtant en Haute Loire le trafic de cette Route Nationale 88 ne se fait toujours que sur une seule voie entre Yssingeaux et Le Pertuis ! Un goulet d'étranglement qui génère depuis des années ralentissements, accidents et pollution sur ce tronçon d'une dizaine de kilomètres qui passera donc en 2x2 voies comme s'y sont engagés l'Etat, la Région et le Département qui vont co-financer les travaux censés débuter en janvier 2019.

Un chantier à 160 millions d'euros

Pour cet aménagement de la RN 88, la Région Auvergne Rhône Alpes a vu les choses en grand: le doublement des voies entre Ysingeaux et Le Pertuis, qui coûtera à lui seul 82 millions d'euros, n'est en réalité que la première phase d'un vaste chantier de désenclavement. La deuxième tranche des travaux prévoit également d'ici deux ans la mise en place d'un contournement des communes du Pertuis et de Saint Hostien, pour faire sauter le "verrou" du col du Pertuis et rejoindre le tracé actuel de la RN 88 à hauteur de Lachamp, aux portes du Puy en Velay.

Dans son document de présentation, la Région annonce pour cette seconde phase " Un projet complexe qui comprend un tracé neuf à 2X2 voies sur 10,5 Km, la création de deux échangeurs, et la construction de 11 ouvrages de rétablissements routiers, un passage à grande faune et un viaduc. Les volumes de terrassement seront importants et supérieurs à ceux du contournement du Puy-en-Velay." Objectif final: la liaison continue de la RN88 de Saint-Etienne jusqu'au Puy-en-Velay à l'horizon 2023... Un chantier colossal pour un budget total de 160 millions d'euros et qui sera entièrement piloté par la Région Auvergne Rhône Alpes, qui est la première en France à se voir désigner maître d'ouvrage sur un chantier d'aménagement routier.

De nouvelles perspectives pour les habitants

Le doublement des voies va résoudre de nombreux problèmes constatés de longue date sur ce tronçon de la RN88: amélioration de la sécurité et de la fluidité de la circulation, gain de temps pour les automobilistes et réductions des émissions polluantes. Mais cet aménagement routier de grande échelle devrait également avoir des retombées économiques grâce au désenclavement. Des perspectives prometteuses selon Bernard Gallot, président de la communauté des communes des Sucs et maire d'Yssingeaux, pour qui l'annonce de l'ouverture de ce chantier à 160 millions d'euros est une excellente nouvelle pour la population: "ce passage à la 2x2 fois va favoriser toute l'économie de nos territoires, y compris sur le plan touristique" . Les travaux de la première tranche du chantier devraient commencer en début d'année 2019.