EN IMAGES - Une éphémère gratuité des transports publics à Besançon

Aux stations "Chamars" et "Place de la Révolution" dans le centre-ville de Besançon, l'accès au tram était gratuit ce samedi entre 10h et 12h. En tous les cas, impossible d'y acheter un titre de transport aux bornes automatiques, camouflées et obstruées par des draps sur lesquels on pouvait lire : "Transports publics gratuits ! Une mesure écologique, sociale, solidaire" !

Action de désobéissance civile des militants ANV COP21 et Alternatiba dans le centre-ville de Besançon (Doubs), le samedi 8 janvier 2022, pour réclamer la gratuité des transports publics © Radio France - Julien Laurent

Cette éphémère gratuité est l'oeuvre des militants écologistes Alternatiba - ANV COP21, qui étaient une dizaine sur chacune des deux stations de tram. Une symbolique et pacifique action de désobéissance civile pour réclamer, à plus ou moins court terme la gratuité des transports publics sur le réseau Ginko (bus et tram) géré par Grand Besançon Métropole et sa Présidente EELV, Anne Vignot. "C'est déjà en place dans une trentaine de villes en France et, pour des raisons environnementales et sanitaires, nous le souhaitons aussi pour Besançon afin de réduire l'utilisation de la polluante voiture en ville et ainsi inciter les gens à utiliser davantage et plus souvent les transports en communs".

Et pour rassurer les utilisateurs du réseau Ginko, ce samedi durant leur opération, les défenseurs de la gratuité des transports publics à Besançon leur ont également distribué des tickets factices : en guise de justificatif, auprès des contrôleurs du tram, de leur impossibilité d'acheter un billet et leur éviter de la sorte d'être verbalisés d'une amende.

Le ticket factice distribué par les militants ANV COP21 et Alternatiba pour ne pas payer le tram à Besançon le samedi 8 janvier 2022, afin de réclamer la gratuité des transports publics © Radio France - Julien Laurent