EN IMAGES - A Rennes au coeur de la future station Saint-Anne de la ligne b du métro

Rennes, France

Encore plus d'un an à attendre. En décembre 2020, la ligne b du métro de Rennes métropole sera mise en service entre Saint Jacques-Gaieté et Cesson-Via Silva. Ce sera 15 stations, 3 parcs relais, 14 kilomètres de voies dont 8 en souterrain. Dans chacune des stations les travaux battent leur plein. Nous nous sommes rendus dans l'une des principales, Sainte-Anne dans le centre-ville qui sera connectée avec la ligne a.

L'un des quais de la future station Sainte-Anne © Radio France - Loïck Guellec

Le tunnel à la station Sainte-Anne © Radio France - Loïck Guellec

Sur l'un des quais de la future station Sainte-Anne © Radio France - Loïck Guellec

De la mezzanine aux quais © Radio France - Loïck Guellec

De gauche à droite, Thierry Courau et Xavier Tirel de la Semtcar, Charles Mathis d'Eiffage © Radio France - Loïck Guellec

L'une des 25 rames de la future ligne b © Maxppp - Marc Ollivier

