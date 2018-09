Le chantier de renouvellement des voies a débuté début août sur la ligne entre Reims et Charleville-Mézières, la ligne la plus fréquentée de Champagne-Ardenne avec 960.000 passagers par an. Environ 500 personnes travaillent de nuit grâce à une véritable usine roulante. Reportage.

Reims, France

C'est l'un des plus grands chantier de la SNCF actuellement dans la région Grand Est, ilconcerne la ligne la plus fréquentée sur le territoire de la Champagne Ardenne : le chantier de renouvellement des voies SNCF entre Reims et Charleville Mézières a commencé début août. Il faut changer 60 kilomètres de voies entre les deux villes et dans les deux sens. Et ce chantier, il se fait grâce à une véritable usine roulante, une "suite rapide".

Les anciennes traverses sont remplacées par de nouvelles traverses en béton. © Radio France - Sophie Constanzer

9 heures de travail par nuit, 500 personnes mobilisées sur le chantier

Quatre usines de ce type sont utilisées en France, et elles sont mobilisées sur une dizaine de chantiers seulement par an. C'est une succession de trains qui sont chargés en quelque sorte de "manger" les éléments de l'ancienne voie et de placer la nouvelle voie. Pose de nouvelles traverses en béton, changement des rails, et enlèvement du ballast -les cailloux-. Equipés de casques et de lampes frontales, les ouvriers travaillent de nuit. Au total, 500 personnes sont mobilisées sur le chantier pendant deux mois et demi.

Plongée au coeur du chantier, au niveau de Witry-lès-Reims avec la "machine infernale". Copier

La garnisseuse en action, pour changer le ballast des voies. © Radio France - Sophie Constanzer

- 'Il faut minimiser les inconvénients et les contraintes pour les voyageurs". Christophe Chartron, directeur adjoint de SNCF réseaux Grand Est.

Ce choix de travailler de nuit a été fait pour permettre la circulation des trains la journée, mais non sans de grosses contraintes. "On est obligés d'attendre le passager du dernier train du soir pour commencer les travaux et surtout il faut "rendre" la voie aux trains de voyageurs au plus tard à 5 h 30", souligne Christophe Chartron, directeur adjoint de SNCF réseau. Plus de 40 trains -TGV et TER - circulent chaque jour sur cette ligne Reims- Charleville : plus de 960.000 passagers au total en 2017. C'est ce qui en fait la ligne la plus fréquentée en Champagne-Ardenne.

Cet énorme chantier entraîne tout de même des retards sur certains trains du matin (notamment le TGV de 8 h 15 au départ de Reims en direction de Paris). Notamment après le renouvellement des voies, les trains ne peuvent pas rouler immédiatement dessus à leur vitesse habituelle de 160 km/h entre Reims et Charleville-Mézières, pour des raisons de sécurité.

Près d'un million d'euros par kilomètre de voie changée

Selon SNCF réseaux qui pilote le chantier, la durée de vie des nouvelles voies est de 40 ans minimum. L'objectif c'est donc d'assurer la pérennité des voies, et de diminuer du même coup les coûts de maintenance. Et l'investissement est à la hauteur de l'enjeu : le coût total du chantier s'élève à 68 millions d'euros... soit un million d'euros par kilomètre de voie ! La fin des travaux est prévue pour le 19 octobre prochain.