EN IMAGES - Cécile Helle à Toulouse pour imaginer le futur téléphérique d'Avignon

Cécile Helle semble vouloir accélérer sur le dossier du téléphérique. La maire d'Avignon avait relancé l'idée d'une liaison aérienne le 16 janvier dernier lors de ses vœux au monde économique. L'ancien projet de relier la commune des Angles au centre-ville est remplacé par un trajet entre le futur quartier Avignon Confluence (secteur gare TGV) et le cœur de ville. Cécile Helle a fait le déplacement à Toulouse ce vendredi 17 mars pour monter à bord du plus long téléphérique urbain de France.

Accompagnée d'élus et de techniciens, la maire d'Avignon a longuement écouté les équipes de Tisséo, l'opérateur de la liaison aérienne de 3 kilomètres entre l'université scientifique de Toulouse et le pôle de recherche en cancérologie. "J'avais envie de venir ici pour montrer que c'est possible. Les métropoles ou les agglomérations qui se tournent vers ses solutions là en terme de mobilité associent à leur territoire une image de territoires qui osent. Quand vous voulez attirer des entreprises, de nouveaux acteurs culturels et économiques ça compte. Il faut améliorer l'accessibilité d'Avignon Confluence", souligne la maire d'Avignon.

La question du vent

C'est l'une des principales interrogations à l'idée de voir un téléphérique sur Avignon. Comment oublier les vingt jours de mistral du début 2023 en Vaucluse ? Cécile Helle a pu le constater in-situ avec des rafales à 70 km/h sur Toulouse ce vendredi. Sur ce point, la maire d'Avignon est rassurée : "ici ils ont adopté une technologie qui permet à la liaison de fonctionner même avec de fortes rafales de vent. Sur un an d'exploitation, ils n'ont jamais fermé à cause de ça". En effet, le Téléo (nom du téléphérique) possède trois câbles : deux porteurs, un tracteur ce qui lui assure une grande stabilité pour fonctionner jusqu'à 100 km/h de vent.

Autre interrogation, celle concernant les remparts d'Avignon qui sont classées aux monuments historiques. L'implantation de pylônes de téléphérique aux abords pourrait poser quelques interrogations. La discussion avec l'architecte des Bâtiments de France s'annonce assez délicate. "Je voulais aussi entendre les équipes toulousaines sur l'acceptation citoyenne et la concertation par exemple lorsque l'on passe au dessus d'habitats privés. On voir qu'ici ils ont fait le choix de pylônes très hauts", ajoute la maire d'Avignon.

Une cabine du téléphérique de Toulouse © Radio France - Romain Berchet

Des pylônes à Saint-Roch ?

D'ailleurs à l'occasion de ce déplacement à Toulouse, Cécile Helle a détaillé ses souhaits pour le futur téléphérique. Dans les grandes lignes, le départ se ferait du futur quartier Confluence avec une arrivée boulevard Saint-Roch ou alors sur le parking des allées de l'Oulle. Tout cela est encore au stade de l'idée. "L'enjeu pour la ville et l'agglomération est de compléter notre image actuelle par l'image d'un territoire qui bouge, qui ose et qui va vers des solutions innovantes", se justifie Cécile Helle.

"Il ne peut pas y avoir qu'une seule solution de transport. Alors il ne s'agit pas de remettre en question le tram mais je pense qu'un téléphérique entre Confluence et le centre-ville est tout aussi pertinent si ce n'est plus. Là nous pourrons franchir les obstacles. Ce tracé permettra d'aller plus vite d'un point à un autre", insiste Cécile Helle. Reste un autre obstacle, celui du budget. À Toulouse, le téléphérique a coûté entre 70 et 80 millions d'euros.

Convaincre le Grand Avignon

Si la maire d'Avignon porte ce projet depuis plusieurs années, reste à convaincre le patron de l'agglomération. Joël Guin n'a d'ailleurs pas fait le déplacement ce vendredi à Toulouse ce que semblait regretter Cécile Helle. "Nous avons mis en place un comité de pilotage ville-agglo qui se réunit une fois tous les trimestres sur le développement du futur quartier Confluence", ajoute-t-elle.

"Je n'image pas qu'il y ait une fin de non recevoir de la part du Grand Avignon", confie Cécile Helle qui évoque tout de même un projet qui pourrait se concrétiser d'ici 8 à 10 ans si tout se passe bien et vite. "Ma demande serait qu'on entre dans une phase de pré-étude afin de mieux mesurer les enjeux, les difficultés si on vient projeter un téléphérique sur le territoire d'Avignon", conclut la maire d'Avignon. L'invitation est lancée.

Les pylônes du téléphérique de Toulouse au dessus de la route © Radio France - Romain Berchet

Le départ du téléphérique à l'Université Paul Sabatier de Toulouse © Radio France - Romain Berchet

Les cabines du téléphérique de Toulouse peuvent contenir 34 personnes © Radio France - Romain Berchet

La vue depuis la cabine du téléphérique de Toulouse © Radio France - Romain Berchet