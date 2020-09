EN IMAGES : de nouveaux bus électriques pour Rennes Métropole

Rennes Métropole va acquérir 92 autobus électriques eCitaro Mercedes-Benz. Il s'agira de bus articulés et de bus standards mis en service à partir de 2022 et qui remplaceront les Bluebus du groupe Bolloré.

Rennes Métropole vient d'acheter 92 autobus électriques eCitaro Mercedes-Benz auprès de la société EvoBus France qui est une filiale du groupe Daimler. Fabriqués à Mannheim (Allemagne), ces véhicules circulent déjà sur de nombreux réseaux en Allemagne, en Suède, au Luxembourg, en Suisse et en France. Les batteries sont fabriquées en Allemagne avec un taux de recyclabilité de plus de 85 %. Ces batteries se rechargent aux dépôts et aux terminus. Le contrat porte sur 33 bus standards et 59 bus articulés pour un montant de 60,565 millions d'euros.

Finis les bluebus Bolloré

Jusqu'en 2020 Rennes Métropole avait conclu un partenariat avec les Bluebus du groupe du breton Bolloré qui a permis à Kéolis Rennes de mener des expérimentations sur le terrain. A partir de 2022 et jusqu'en 2025, c'est donc la société Daimler qui a été choisie. "À horizon 2030, conformément aux objectifs du Plan de déplacements urbains (PDU), la totalité de la flotte de bus sera à énergie propre, en électrique pour l'intra-rocade et en gaz naturel pour les lignes métropolitaines" peut-on lire dans un communiqué de Rennes Métropole.