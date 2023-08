EN IMAGES - Découvrez les aménagements du carrefour de l’avenue de la liberté à Montpellier

Assurer la sécurité des élèves aux abords d'établissements scolaires est l'une des priorités de la mairie de Montpellier. C'est chose faite pour le collège Fontcarrade, à l'ouest de la métropole. Les aménagements des rues qui relient l'arrêt de tram Astruc au collège et du carrefour avec l'avenue de la liberté ont été inaugurés par les élus ce jeudi 31 août 2023. Les travaux, qui ont commencé à l'automne 2022, ont couté plus de 3,5 millions d'euros, pour faire place aux cyclistes et aux piétons.

Rue du professeur Forgue

Jusqu'à maintenant, la rue du professeur Forgue, entre l'avenue de Lodève et l'avenue de la liberté, n'avait pas de trottoir. Elle était pourtant empruntée par de nombreux collégiens, qui arrivent par la ligne 3 du tram. La rue comporte désormais des trottoirs de chaque côté et une piste cyclable.

Les aménagements de la rue du professeur Forgue.

Carrefour de l'avenue de la liberté

Les aménagements se prolongent sur le carrefour avec l'avenue de la liberté, qui a été mieux pensé pour les cyclistes et les piétons. C'est l'une des voies les plus utilisées de la métropole, avec 35.000 voitures par jour en moyenne. Ce carrefour est considéré comme dangereux, avec plus de 50 accidents entre 2018 et 2022 selon la métropole. Une femme enceinte de huit mois avait été mortellement fauchée par une voiture à l'été 2019 . Les voies ont été restructurées pour accueillir une piste cyclable en site propre.

Rue Fontcarrade

Les aménagements se poursuivent jusqu'au collège. La rue Fontcarrade a été réduite pour diminuer la vitesse des voitures, et le trajet du tram jusqu'à l'établissement est désormais accessibles aux personnes en fauteuil roulant.