Normandie, France

Ces trains sont très attendus par les usagers des lignes entre Paris et la Normandie souvent mécontents du service offert par la SNCF. Ils doivent être mis en service en 2020 et, pour la première fois ce mardi 16 octobre 2018, nous les avons découverts "en vrai". L'usine Bombardier de Crespin, près de Valenciennes dans le Nord, est chargée de fabriquer ces trains à deux niveaux (un étage). Il s'agit de trains "Omneo premium" qui peuvent circuler jusqu'à 200 km/h.

L’achat des 40 rames est financé par l’Etat à hauteur de 720 millions d’euros et seront livrées à partir de 2019 à la région. La commande a été passée en novembre 2016. En contrepartie, la région Normandie reprend la gestion des deux lignes normandes : Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre. Lors de la foire de Caen de septembre 2017, les visiteurs pouvaient déjà embarquer virtuellement à bord de ces trains.

Des sièges larges et confortables aux couleurs sobres mais chaleureuses, fabriqués par la société euroise Compin. Une liseuse, une prise électrique et un port USB à chaque place, une connexion wi-fi, des tablettes et des cloisons "effet bois", une machine à café sur les plateformes, des espaces bureaux en première classe, les rames offrent le niveau de confort d'un TGV. Des emplacements sont également dédiés aux voyageurs en fauteuil roulant qui pourront se déplacer facilement dans le train. Seul bémol selon les associations d'usagers : "les bagageries trop petites et seulement trois crochets à vélos par rame" note Francis Viez, le président des usagers de la gare de Bernay.

Les sièges qui épuiperont les futurs trains normands sont fabriqués à Evreux, par la société Compin. © Radio France - Christine Wurtz

Ce train d'essai sera testé jusqu'en février 2019 sur le site de Velim en République Tchèque, avant de revenir à Crespin pour une dernière série d'essais sur le réseau ferré national.

Rendez-vous maintenant en janvier 2020. Les nouveaux trains seront mis progressivement en service sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg. Charge à la SNCF de les faire arriver à l'heure. "le 1er janvier 2020, on donne le bébé à la SNCF, et l'histoire ce sont les cheminots qui vont l'écrire" explique le président de la région Hervé Morin qui espère que ces nouveaux trains vont permettre de sortir du "moyen âge ferroviaire" et de redonner du dynamisme territorial à la région.

Hervé Morin et Jean-Baptiste Gastinne ont testé le confort des futurs trains normands. © Radio France - Christine Wurtz

A condition de régler les problèmes d'infrastructures, à la charge de la SNCF et de l'Etat, et notamment le "bouchon" du Mantois. "le gouvernement tarde à lancer le projet de la L.N.P.N, regrette Francis Viez, et tant qu'on n'a pas réglé ce problème, on va encore dans le mur".