EN IMAGES - Deux pontons flambant neufs pour une nouvelle navette fluviale à Nantes

La métropole de Nantes inaugure ce mardi 11 février la nouvelle ligne fluviale N2 : une navette reliant le quai Wilson sur l'île de Nantes au quartier de Chantenay. Il aura fallu un an d'études, quatre mois de travaux, et plus de deux millions d'euros dépensés pour concrétiser le projet.

Nantes, France

Le réseau de transports nantais TAN accueille une petite nouvelle : la ligne fluviale N2, entre l'île de Nantes et l'ouest de la ville, en service à partir de ce mardi 11 février. Une inauguration a lieu à 16h quai Wilson pour accueillir les premiers passagers qui pourront relier la grue grise au bout du Hangar à bananes et la grue noire du quartier Chantenay en six minutes.

La passerelle du ponton Wilson, au pied de la grue grise © Radio France - Flore Catala

Abribus devant le ponton Wilson. © Radio France - Flore Catala

Les équipements ont pu être installés après une année d'études et d'analyses du milieu, et quatre mois de travaux. En tout, plus de deux millions d'euros ont été dépensés pour mettre en place cette navette, à quai toutes les vingt minutes, sept jours sur sept, entre 7h du matin et minuit.

Le ponton du quai Wilson © Radio France - Flore Catala

Passerelle vers le ponton du quai Chantenay © Radio France - Flore Catala

Elle s'inscrit dans un plan de nouvelles lignes fluviales voulu par la métropole, pour permettre une meilleure circulation et une couverture de la Loire par le réseau TAN. En tout, d'ici 2023, 4 lignes fluviales seront mises en place.