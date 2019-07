EN IMAGES - "Dynamique à l'image de la Bretagne", la gare de Rennes est officiellement inaugurée

Cette fois c'est officiel. La nouvelle gare de Rennes a été inaugurée ce mercredi 3 juillet en présence, notamment, de la ministre des transports Elisabeth Borne et du ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Les élus et les ministres ont dévoilé une plaque.

Rennes, France

Après quatre années de travaux et un investissement de 120 millions d'euros, la nouvelle gare de Rennes a été officiellement inaugurée ce mercredi 3 juillet. Le nouveau pôle intermodal qui regroupe le métro, les trains, les bus et accueille taxis et vélos devrait accueillir 130.000 voyageurs dans les prochaines années.

Point d'orgue de cette journée festive et remplie d'activités, la gare a reçu la visite de deux ministres ; Elisabeth Borne en charge des transports et Jean-Yves Le Drian venu "en accompagnateur" comme il l'a lui-même indiqué. "C'est une très belle journée pour moi," a confié le ministre des affaires étrangères et ancien président de la Région.

Les ministres et élus ont visité la gare. © Radio France - Benjamin Fontaine

Arrivés par le train de 16h25 en gare de Rennes, les deux ministres, accompagnés par Guillaume Pépy, président du directoire SNCF et de SNCF Mobilités ont été accueillis par une délégation d'élus bretons et la préfète Michèle Kirry. Ils ont eu le droit à une visite privilégiée des nouvelles infrastructures. "C'est une superbe gare au cœur d'un nouveau quartier et qui traduit bien l'ambition de ce que le TGV va apporter. C'est un levier puissant d'accompagnement de la ligne à grande vitesse."

"C'est une ouverture sur la Région" - Jean-Yves Le Drian

"Cette gare est un porte vers la Bretagne et elle représente sa modernité et son dynamisme," a souligné Jean-Yves Le Drian. "Je suis un habitué de cet endroit, j'y viens quasiment toutes les semaines. Il y a de grandes signatures bretonnes ici comme le Stade Rennais, Henaff et Yves Rocher. C'est une ouverture sur la région et sur son savoir-faire."

Rennes est aujourd'hui à 1h25 de Paris grâce à la LGV, mais l'ambition est aussi de mettre la pointe bretonne à 3h de la capitale. Un chantier qui avance mais qui prend du temps. "C'est un investissement que les élus consentent année après année. On ne peut pas faire cela en une année mais il faut déjà signaler qu'il y a un gros travail sur les TER. Il y a la vitesse mais il y aussi le confort des voyageurs en gare et dans les trains, c'est ce que nous cherchons à améliorer," a indiqué Guillaume Pepy.

La fête se poursuit ce mardi soir à 22h avec la projection en plein air du film "Le crime de l'Orient Express" sortie en 2017 avec Johnny Depp.