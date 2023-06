PHOTOS - Le second tube du tunnel du Fréjus est la nuit pour réaliser des tests

Attention si vous comptiez emprunter le tunnel du Fréjus les 3, 4 et 5 juin juin, prenez vos précautions. Il va être fermé totalement dans la nuit de samedi à dimanche de 22h à 6h du matin et dans la nuit de dimanche à lundi aux mêmes heures. Cela va permettre de tester les équipements dans la perspective de mise en service du second tube. Ce chantier fait partie des travaux de sécurisation qui ont été engagés depuis 2000.

Une ouverture du second tube à la fin de l'année

Après ces fermetures de juin et de juillet aussi, Alain Chabert, le directeur général de la SFTRF, la Société française du tunnel routier du Fréjus , précise que fin août, ils pourront commencer "la marche à blanc. On coordonne ça également avec la fermeture du tunnel du Mont-Blanc, puisque lui même va fermer à partir du 4 septembre jusqu'au 18 décembre. Et donc notre objectif est de mettre en service le second tube d'ici la fin de l'année. À voir comment ça se passe pendant que le Mont-Blanc est fermé. Peut être que l'on fera la mise en service juste après la réouverture du Mont-Blanc pour ne pas prendre le risque de perturber des flux de circulation pendant cette période critique."

Le second tube devrait ouvrir à la fin de l'année - © SFTRF

Un second tube pour plus de sécurité

Alain Chabert rappelle l'intérêt de ce second tube : "il n'y a plus aucun risque de chocs frontaux. Mais cela a aussi a un intérêt plus important encore en termes de sécurité. Si un incendie se produit dans l'un des deux tubes, on pousse les fumées de manière très robuste dans le sens du trafic où le tunnel va naturellement s'évacuer vers la sortie. Et donc les gens qui sont coincés derrière l'incendie seront en sécurité puisqu'ils seront à l'abri des fumées. Et les services de secours pourront aussi intervenir de ce côté là en toute sécurité. Donc il y a un gros accroissement de la sécurité par rapport à la situation actuelle où les deux sens de circulation sont dans le même tube."

Avec la mise en service du second tube, il n'y aura qu'un seul sens de circulation dans chaque tube - ©SFTRF