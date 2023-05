EN IMAGES - L'élite de la voltige aérienne en parade toute la semaine à Rochefort

Vous les avez peut-être aperçus au dessus du ciel de Rochefort**... Sept pilotes de voltige** s'entraînent, toute cette semaine, entre la base aérienne militaire de Rochefort et l'aérodrome civil de Saint-Agnant. Ces pilotes, venus de tout l hexagone, visent une sélection en équipe de France pour les prochains championnats du monde, à Las Vegas (Etats-Unis).

Un coach omniprésent

"Fais attention, tu es presque trop bas". Dans son enregistreur vocal, l'entraîneur du groupe Nicolas Ivanoff réalise de minutieuses observations sur chaque vol. Une sorte de débrief qui permet aux pilotes de revivre leur vol avec des corrections. "Si un tonneau est mal réalisé par exemple, un jury le vois et la note descend", note le coach.

L'entraîneur expérimenté Nicolas Ivanoff enregistre sur un dictaphone ses impressions sur les figures des pilotes © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

Pilote de ligne, ingénieuse aéronautique... certains profils collent avec la discipline. Mais d'autres font cette activité par passion, comme Boris Fayard. Cet Avignonnais de 41 ans possède une société d'élagage-débroussaillage mais passe beaucoup de temps dans les airs.

Boris Fayard apprend ses programmes de vols via l'hypnose puis les mime avant le départ. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

A bord de son avion prototype conçu grâce à plusieurs sponsors, le pilote se masse le visage, visiblement éreinté par sa session d'entraînement du matin : "en vol, avec le facteur de charge, je pèse jusqu'à dix fois mon poids donc je passe de 78 à 780 kilos, j'ai l'impression d'être une enclume ! Et on perd presque un kilo en transpiration à chaque vol, qui dure dix minutes." Le moindre mouvement demande un immense effort, ce qui nécessite une très bonne condition physique, et une concentration maximale.

Un programme "inconnu"

Nicolas Ivanov a demandé la veille au soir à ses pilotes, d'apprendre un programme "inconnu" de dix figures à réaliser ensuite du premier coup. C'est l'une des épreuves lors des championnats du monde. L'autre consiste à réaliser un programme travaillé sur plusieurs mois.

Boris Fayard accroche ce programme de vol à l'intérieur de son cockpit. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

L'un des espoirs de cette catégorie dite d'équipe de France "Advanced" s'appelle Paul Chesneau. A 23 ans, cet Orléanais a été médaillé d'or au dernier championnat d'Europe en programme inconnu. "C'est cette catégorie qui met le plus à mal l'adaptabilité des pilotes."

Paul Chesneau, 23 ans, est le plus jeune membre de ce groupe France réuni à Rochefort. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

Dans l'équipe, il n'y a qu'une seule fille, Margaux Tahar, ingénieure du groupe Safran, basée à Molsheim en Alsace.

Son aéronef, originaire de Dijon, est presque tout en carbone et comme tous ceux de la flotte, pèsent environ 600 kilos. Des poids plumes au rapport poids-puissance imbattable pour réaliser ces fantastiques acrobaties.