La Rochelle

L'arrivée du Queen Victoria à La Rochelle lance la saison des croisières à La Rochelle. 2018 marque un retour à la moyenne de ces dernières années après une année exceptionnelle. Le Grand Port Atlantique accueillera 12 bateaux de moins que l'an dernier, et 40% de passagers en moins. "Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal" dit Anthony Velot, le directeur marketing et patrimoine du Grand Port Atlantique La Rochelle. "les organisateurs, les tours opérateurs et les armateurs doivent renouveler leurs escales s'ils veulent conserver leur clientèle. C'est normal qu'ils organisent une rotation de leurs destinations". Ainsi la Cunard, prestigieuse compagnie maritime, revient cette année à La Rochelle après 11 année d'absence avec cette escale du Queen Victoria. "C'est une reconnaissance de la qualité d'accueil à La Rochelle" estime Anthony Velot.

Le charme des croisières atlantiques d'autrefois

Le Queen Victoria, paquebot lancé en 2008 est l'un des fleurons de la compagnie Cunard. Le bateau de 294 mètres de long emporte 2 041 passagers et 999 membres d'équipage. Il est l'héritier d'une tradition transatlantique passée. L'escale rochelaise, ce 10 avril 2018 est la première sur une croisière d'une semaine au départ de Southampton (Southampton-La Rochelle-Bilbao-Gijon-Guernesey-Southampton) qui affiche complet. Une croisière dont le coût va de 999€ à 7059€.

Le hall d'entrée du Queen Victoria, et son piano © Radio France - Marie-Laurence Dalle

A bord, les boiseries prédominent dans un décor à la fois classique et art déco. L'ambiance est cosy, les moquettes moelleuses, le luxe discret.

A bord, 13 bars répartis sur 16 ponts (dont 12 pour les passagers) © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Le Royal Court Theatre, véritable théâtre à l'italienne avec ses 756 sièges en velours rouge et ses 28 loges © Radio France - Marie-Laurence Dalle

The Queen's rooms, la salle de bal © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Tous les jours, c'est dans le salon de la Reine que des serveurs en gants blancs proposent des scones, et des thés rafinés pour Tea Time !

En soirée, les soirées dansantes à thème s'inscrivent dans la tradition des croisières transatlantiques.

Le décor art déco d'un des 5 restaurants à bord © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Il y a 3 piscines sur le Queen Victoria, chacune avec deux jacuzzis © Radio France - Marie-Laurence Dalle