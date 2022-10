EN IMAGES - La déviation nord de Château-Gontier, un viaduc et un spectaculaire panorama sur la Mayenne

Le viaduc de Château-Gontier-sur-Mayenne ouvre à la circulation ce mercredi 5 octobre 2022 après 5 ans de travaux. Inauguré aujourd'hui, il doit permettre de désengorger le centre-ville et faciliter la mise en place de mobilité douce.

ⓘ Publicité

Le viaduc de Château-Gontier-sur-Mayenne © Radio France - Germain Treille

Cet ouvrage est la pièce maitresse du contournement nord de la ville.

Ce viaduc intègre une arche qui offre aux promeneurs la possibilité de traverser la rivière en toute sécurité et d'admirer la vallée de la Mayenne, à 25 mètres au-dessus de l'eau.

La construction et de la déviation et du viaduc représente un investissement de 35 millions d'euros avec l'appui du conseil départemental de la Mayenne, de la région Pays de la Loire et du Pays de Château-Gontier.

Vue sur la Mayenne depuis le viaduc de Château-Gontier © Radio France - Germain Treille