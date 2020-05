EN IMAGES - La gare de Rennes désertée au premier jour du déconfinement

Ce n'était pas tout à fait le "monde d'avant" ce lundi matin, en gare de Rennes. Les usagers des trains, surtout venus reprendre le travail, ont découvert un endroit bien différent. Et d'abord, c'est le manque de monde par rapport à d'habitude qui frappe.

En début de matinée, seules une dizaine de personnes marchaient dans le hall de la gare rennaise. Sur les tableaux d'affichage, presque uniquement des TER, un seul TGV, à destination de Paris-Montparnasse, à 8h35. Et les voyageurs du déconfinement étaient bien masqués. Parce que, s'il y avait peu de policiers en gare, des agents SNCF vérifiaient le respect de ce port du masque. Dans les trains, seulement un siège sur deux était utilisable.

Dans les trains, seul un siège sur deux était utilisé.

La gare, elle-même était bien différente. Au sol, des cercles ont été matérialisés pour éviter les files d'attente trop denses et respecter la distanciation sociale, notamment devant les panneaux d'affichage. Un parcours fléché a également été tracé pour ne pas mélanger entrée et sortie de la gare. Le piano, qui égayait l'attente des voyageurs a aussi disparu, hygiène oblige. Enfin, ce lundi matin, seuls les commerces alimentaires et la maison de la presse étaient ouverts. Les autres commerces devaient rouvrir dans la journée.

La gare a adapté son marquage au sol pour respecter la distanciation sociale. © Radio France - Loick Guellec