EN IMAGES : la gendarmerie mobilisée pour assurer la sécurité dans les trains du Pays basque

Assurer la sécurité ferroviaire. Tel est l'objectif du plan gouvernemental de sécurisation des transports. Pour aller au-delà des forces déjà présentes dans les trains, la Gendarmerie Nationale était dans les trains ce mardi 10 janvier 2023 afin d'apporter sa contribution à une opération qui s'est déroulée partout en Europe. C'était la "Rail Action Day". Illustration avec la seule ligne du Pays basque intérieur. Le TER reliant Bayonne à Cambo-les Bains.

Terminus de l'opération © Radio France - Paul Nicolaï

Ligne calme

Difficile de parler de délinquance entre Bayonne et Cambo. D'ailleurs, aucune infraction n'a été constatée ces derniers mois. "Il n'y a pas de recrudescence de la délinquance dans ce train spécifiquement, mais une présence aléatoire de la gendarmerie pour des contrôles dans les gares et les trains" explique le chef d'escadron Guillaume Favard. Cette ligne est quotidiennement empruntée par des travailleurs qui se rendent sur Bayonne et des étudiants. Menés sous réquisition du procureur de la République, des contrôles d'identité et de stupéfiants sont effectués. La lutte contre l'immigration clandestine fait également partie des objectifs.

Gendarmes de la compagnie de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï