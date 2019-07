EN IMAGES - La nouvelle gare de Rennes inaugurée ce mercredi

Au terme de trois ans et demi de travaux, la nouvelle gare de Rennes sera inaugurée mercredi 3 juillet. Ce bâtiment futuriste accueille plus de 130 000 voyageurs par jour et constitue une plate forme d'échanges multimodale pour les voyages en train, métro, bus, car, taxi et vélo.

Rennes, France

C'est le chantier le plus spectaculaire de ces dernières années à Rennes, la nouvelle gare est inaugurée ce mercredi 3 juillet par la ministre des transports Elisabeth Borne et le ministre breton des affaires étrangères Jean-Yves le Drian. Les travaux ont duré plus de 3 ans et demi et laissent place à un bâtiment original avec son toit innovant en forme de bulles d'air ondulées. 130 000 voyageurs sont accueillis chaque jour dans cette gare devenue un véritable pôle d'échanges multimodal pour les TER, TGV, métro, bus, autocar, taxis et vélo. Coût des travaux, 130 millions d'euros financés principalement par la SNCF, Rennes Métropole, la région Bretagne et l'Etat.

Découvrez la nouvelle gare en photos.

Le hall d'accueil de la gare de Rennes © Radio France - Laetitia Cherbonnel

La salle d'échanges de la gare de Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Hall d'arrivées de la gare de Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Bornes wifi et lieux de travail en gare de Rennes © Radio France - Loïck Guellec