La voie ferrée entre Gondrecourt-Aix et Jarny est totalement remise à neuve. C’est l’un des plus gros chantiers dans le réseau SNCF Grand Est cette année. Son budget s’élève à près de 20 millions d’euros.

Grâce au train-usine, le chantier va cinq fois plus vite que sur un chantier traditionnel. - Emma Dehoey / Radio France © Radio France - Emma Dehoey

C’est grâce à un train-usine qu’ils remplacent les composants vétustes de la voie, comme le balast (les cailloux), les traverses et les rails. Une opération répétée tous les quarante ans pour assurer la sécurité des voyageurs et garantir la performance de l’infrastructure.

600 ouvriers travaillent sur ce chantier titanesque. © Radio France - Emma Dehoey

Six cents ouvriers sont mobilisés sur ce chantier. Ils espèrent finir les travaux à temps, d’ici le 15 avril, malgré les retards pris à cause des grèves et les aléas climatiques.

L'objectif de ce chantier est garantir le niveau de performance de l’infrastructure et d'assurer le confort des voyageurs © Radio France - Emma Dehoey

Des perturbations sont occasionnées par le chantier : deux TER sont supprimés et quatre passages à niveau sont coupés à la circulation ( à Jarny, Mouaville, Gondrecourt, Thumeréville)