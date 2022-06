EN IMAGES - Le chantier du CDG Express avance, mise en service prévue début 2027

C'est l'un des plus grands ouvrages en cours de réalisation dans le nord francilien, entre la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne et Paris. Le chantier du CDG Express, qui doit relier l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à la Gare de l'Est en 20 minutes, a bien avancé ces derniers mois, après avoir été suspendu en raison d'un recours juridique.

Une liaison de 32 kilomètres

"Aujourd'hui, on peut dire que la moitié du chantier a été réalisée et la moitié du budget dépensée", affirme Hervé Brémand, directeur technique du projet pour SNCF Réseau. Sur une liaison de 32 kilomètres, le CDG Express empruntera les voies existantes sur lesquelles circulent déjà le TER Paris-Laon, la ligne K du Transilien et le fret. Une bonne partie du tracé suivra aussi celui du RER B. "Nous, on crée 8 km d'installations neuves. Les travaux consistent principalement en du terrassement, de l'assainissement, de la pose de voie ferrée, de caténaires, de panneaux de signalisations."

Chantier du CDG Express à Mitry-Mory © Radio France - Hajera Mohammad

Des nouvelles voies à Mitry-Mory

Le plus gros du chantier est visible dans le secteur de Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Là, ce sont des voies neuves qu'il faut créer depuis l'aéroport de Roissy pour relier Le Bourget. Un "terrier" a été creusé pour que les trains passent sous la route. À Paris, une connexion sera également réalisée entre la gare de l'Est et La Chapelle avec un nouveau pont qui remplacera les anciens qui datent du 19ème siècle. Des "voies de retournement" sont également prévues sur trois secteurs : La Plaine Saint-Denis, Le Bourget et Aulnay-sous-Bois. En cas de gros incident sur Paris, elles permettront aux trains du CDG Express bloqués de faire un demi-tour.

Chantier du CDG Express à Mitry-Mory © Radio France - Hajera Mohammad

Une voie de retournement est prévue à La Gare du Bourget en Seine-Saint-Denis © Radio France - Hajera Mohammad

Mise en service début 2027

SNCF Réseau et le groupe Aéroports de Paris insistent sur le fait que ces voies de retournement bénéficieront également aux RER B. "D'ailleurs, le transport du quotidien restera prioritaire", promettent les deux entreprises qui pilotent le projet, avec la Caisse des Dépôts. Le chantier, qui mobilise 2.400 employés au total, se déroule essentiellement la nuit et les week-end. "On sera obligé de faire une pause pendant l'été des JO de 2024", prévient Hervé Brémand qui mise sur une livraison des infrastructures courant 2025. Ensuite, viendra la phase des essais et marches à blanc. La mise en service avec ouverture au public est prévue au premier trimestre 2027.

"On vise une mise en exploitation au premier trimestre 2027" - Hervé Brémand, directeur technique du projet CDG Express pour SNCF Réseau Copier

Un départ toutes les 15 minutes

En 2027, chaque voyageur arrivant à la gare de l'aéroport CDG 2, aura le choix entre le RER B pour rejoindre la capitale ou le CDG Express. Un quai sera spécialement prévu pour ce train express. Pareil, à la gare de l'Est. Les départs seront programmés toutes les 15 minutes, de 5 heures à minuit. Les voyageurs pourront s'installer à bord de trains _Regiolis (comme ceux de la ligne K), imaginés par le constructeur français Alstom. Les rames seront plus spacieuses, avec des coins bagages, du wifi et même du "personnel à bord". Le train roulera entre 60 km/h (en sortie ou entrée de gare) et 150 km/heure, 'l'objectif étant d'arriver en moins de 20 minutes"_, rappelle Hervé Brémand.

Chantier du CDG Express à Mitry-Mory © Radio France - Hajera Mohammad

Quant aux tarifs, si le montant de 24 euros par billet a été dévoilé dans la presse, rien n'est acté assure les porteurs du projet. Une réflexion sur des forfaits "famille", ou un abonnement pour les 100.000 employés de la plateforme aéroportuaire est possible. C'est l'exploitant du CDG Express, le groupe _Hello Pari_s, derrière lequel se cache la RATP et Keolis, qui tranchera au final. Nul doute que l'État aura son mot à dire. Sur les 2,2 milliards de budget investi, il en prête 1,7 milliard.

Désengorger le RER B ?

Malgré la polémique autour de ce CDG Express, présenté comme "le train des riches" par ses opposants qui redoutent un délaissement du RER B, ADP rappelle que ce chantier contribue également à la modernisation de l'axe ferroviaire du nord francilien. Le CDG Express doit en théorie permette de décharger le RER B totalement saturé et réduire les flux routiers, alors que près de 55.000 véhicules circulent chaque jour au départ et à destination de l'aéroport.