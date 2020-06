EN IMAGES Le futur transport par câble de la Métropole présenté par le SMMAG et l'industriel isérois POMA

L'officialisation du choix du constructeur, POMA, avait déjà rendu le sujet un peu plus concret. Cette fois, l'opérateur et l'industriel dévoilent des plans un peu plus précis et des vues d'artistes pour se plonger dans ce que sera le futur transport par câble du nord de la métropole grenobloise.

Les deux côtés de l'Isère et la presqu'île scientifique seront donc desservies comme indiqué sur ce plan, par la ligne intitulée "T1".

Le tracé envisagé des différentes stations - SMMAG

Le montant de l'enveloppe pour équiper cette partie de la Métropole est annoncé à 65 millions d'euros.

Vue d'artiste de la future station OXFORD - SMMAG

Jean Souchal, le PDG de la compagnie Pomagalski, dévoile aussi qu'un soin tout particulier sera appliqué à la réduction du bruit généré par le fonctionnement du système. Cela pour limiter l'impact sonore sur les riverains de Fontaine, Sassenage et Saint-Martin-Le-Vinoux.

Vue d'artiste de la future station La Poya - SMMAG

