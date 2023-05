PHOTOS - Découvrez le nouveau look des rames TER Grand Est

La première rame AGC TER rénovée à Bischheim est sortie du technicentre en ce printemps 2023. C'est l'une des 166 rames qui doivent être rénovées dans le cadre d'un contrat signé en 2021 entre la région et la SNCF. Il porte sur la rénovation de 60% des rames du Grand Est, un contrat de 583,8 millions d'euros.

ⓘ Publicité

Il s'agit de rames acquises entre 2003 et 2010 (125 AGC, les automoteurs de grande capacité et 41 TER2 Ng, les TER nouvelle génération à deux niveaux). Cette opération, qui va prendre 10 ans au total, doit donner un second souffle à ces trains.

La première rame TER rénovée à Bischheim est déjà prête à prendre du service © Radio France - Aurélie Locquet

Au-delà des aspects techniques, l'apparence extérieure de la rame change un petit peu (voir photos). Mais le plus grand changement est à l'intérieur : il y aura plus de places pour les vélos, les bagages, et même plus de places assises. La toute première rame rénovée sera mis en circulation d'ici la mi-juin.

L'intérieur des rames TER rénovées à Bischheim © Radio France - Aurélie Locquet

Du travail pour 120 agents pendant 10 ans à Bischheim

Les rames seront rénovées au technicentre industriel de Bischheim, tout près de Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Cela donnera du travail à 120 agents en moyenne pendant 10 ans, soit un total de 1.6 millions d'heures de travail.

"On a une expertise à Bischheim, se félicite Stéphanie Dommange, la directrice régionale TER Grand Est. On a transformé ici des TGV, notamment les TGV Atlantique, qui sont devenus des TGV Inouï. Et bien nous allons faire la même chose avec ces rames TER, qui seront complètement rénovées sur des aspects de sécurité et de confort".

L'intérieur des rames TER rénovées à Bischheim © Radio France - Aurélie Locquet

Les premiers travaux sur les rames ont commencé en juin 2022 et doivent s'achever en janvier 2031. C'est aussi un défi logistique pour la SNCF, car plus de 10 rames seront rénovées en même temps. Chacune restera environ six mois à Bischheim.

Devant la rame TER rénovée au technicentre de Bischheim © Radio France - Aurélie Locquet