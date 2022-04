EN IMAGES - Le plus grand parking de bornes de recharge électrique en France vient d'ouvrir à Paris

505 bornes de recharge électriques viennent d'être installées et mises en service dans le parking souterrain Madeleine-Tronchet, dans le 8e arrondissement de Paris. Il s'agit du plus grand site de recharge de France, opéré par TotalEnergies, qui va équiper d'autres sites parisiens d'ici fin 2022.

Des bornes de recharges électriques à foison, sur deux niveaux réservés : le rêve de tout conducteur de véhicule électrique est désormais réalisé à Paris, dans le parking souterrain Madeleine-Tronchet du 8e arrondissement. 505 bornes y fonctionnent depuis le début du mois d'avril, soit le plus grand site de recharge de France. Une première étape pour Saemes, la société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement de la Ville de Paris, et son partenaire TotalEnergies qui prévoient d'installer 1.100 bornes de recharge d'ici la fin de l'année.

Deux niveaux entièrement dédiés à l'électrique

Les 505 bornes électriques sont réparties sur les six niveaux du parking souterrain. Deux sont réservés aux véhicules électriques. De quoi ravir Dorothée, originaire du Val-de-Marne et propriétaire d'une hybride : "accessoirement, ici, il y a moins de voitures, c'est plus agréable !" Yann, lui, voit clairement la différence : "on ne se bat plus pour les places, explique ce conducteur d'une voiture 100% électrique. Dans ce parking, il y a cnq ans, il y avait seulement quatre bornes, qui sont tombées très vite en panne. Là, c'est parfait."

Deux niveaux dédiés à l'électrique au parking Madeleine-Tronchet à Paris. © Radio France - Céline Autin

Les bornes sont compatibles avec l'ensemble des véhicules électriques sur le marché, selon TotalEnergies. © Radio France - Céline Autin

Même les conducteurs de véhicules thermiques voient la différence : "c'est impressionnant, commente Frédéric. J'ai découvert l'installation ce matin, je trouve ça super. C'est motivant de voir que les parkings parisiens s'équipent." De fait, ce n'est qu'une première étape : au printemps, les parkings Saemes Jean Bouin (16e arrondissement) et Bergson-Saint-Augustin (8e arrondissement) vont également être équipés. L'objectif pour Saemes est d'installer 1.100 bornes de recharge d'ici la fin de l'année.

Une offre très large de bornes électriques pour éviter la "guerre des places". © Radio France - Céline Autin

TotalEnergies, qui opère déjà le réseau public parisien Bélib', s'implante un peu plus dans la capitale avec ce nouveau site. Il veut répondre à une demande certaine et bien spécifique, détaille Philippe Callejon, directeur Mobilités et Nouvelles Énergies du groupe : "on est sur un modèle de parking où la charge lente est bien adaptée, en particulier pour des résidents qui vont pouvoir utiliser toute la nuit pour recharger leur véhicule à des prix raisonnables, ou pour des gens qui viennent travailler à Paris et qui peuvent recharger leur voiture pour rentrer chez eux le soir."

Détails pratiques

Les 505 bornes installées dans le parking sont compatibles avec l'ensemble des véhicules électriques sur le marché, assure TotalEnergies. La puissance varie de 7 à 22 kVA. Une zone de 30 bornes est dédiée aux deux-roues.

Une zone de 30 bornes électriques est dédiée aux deux-roues. © Radio France - Céline Autin

Côté prix, il est possible de régler avec une carte d'opérateurs de service de mobilité, parmi lesquels TotalEnergies, Belib', Chargemap, Freshmile, Izivia, KiWhi, Plugsurfing et Newmotion. Sinon, il est possible de régler par carte bancaire via un QR code à scanner sur les bornes. Le tarif est de 50 centimes pour le coût du service, plus 40 centimes par KWh pour le coût de la charge.