La destruction impressionnante du pont de Witry de Reims avec des explosifs

C'est le début d'un vaste chantier, celui de la reconstruction du pont de Witry. Il reliait l'avenue Jean Jaurès au quartier des épinettes et passait au-dessus des voies de la SNCF. L'édifice a été démoli ce samedi 19 mars à 12h07. Il a fallu près de 400 kg d'explosifs, réparti dans plus de 1 110 trous pour que l'édifice s'effondre.

Long de 36 mètres, l'ouvrage reposait sur des piles de plus de 6 mètres en partie enterré, l'édifice était devenu trop dangereux pour la circulation. "Ce pont était véritablement insécure, ça fait trois ans que l'on nous dit le pont est dangereux, il faut limiter le passage de camions, donc c'était une étape obligatoire", précise Arnaud Robinet, le maire de Reims.

Le pont de Witry a été démoli ce samedi 19 mars 2022 à 12h07. Des sirènes avaient retenti quelques minutes avant pour prévenir les habitants. © Radio France - Mélanie Cousin

Quelques heures pour dégager les 5 000 tonnes de gravats

Les ouvriers s'activent pour dégager les voies. Les trains actuellement à l'arrêt reprendront du service dès lundi matin. "C'est environ 5 000 tonnes de gravats qui vont être déplacées en une vingtaine d'heures par les engins donc ça représente un gros challenge aussi", détaille Jérémie Tatté, le chef du projet.

Dégager les voies, mais aussi enlever les tonnes de protections installées pour préserver la ligne de chemin de fer de la violence des explosions et de l'effondrement du pont. "La protection des voies, on a du polystyrène dessus protection en bois, du bidim et dessous presque 60 cm de matériaux de protection. ", explique Sylvain Gonzales, le maitre d'œuvre du chantier.

Les engins de chantier déblaieront la zone avant lundi matin pour que la circulation ferroviaire puisse reprendre. © Radio France - Mélanie Cousin

Le pont renaîtra de ses cendres

Prochaine étape après le grand nettoyage, le tri des matériaux. L'édifice sera en partie reconstruit grâce aux matériaux de l'ancien pont. Ce nouveau projet devrait voir le jour à la fin de l'année 2022.