EN IMAGES - Le nouveau parvis de la gare de Pau dévoilé

Le maire de Pau, François Bayrou a présenté le projet de parvis de la gare de Pau et ses aménagements, lors d'une réunion publique ce lundi soir. Un espace avec plus de place pour les vélos et les piétons, et de nouveaux espaces verts.

Pau, France

Plus de verdure, mais aussi plus de place aux vélos et aux piétons. Le paysage devant et autour de la gare de Pau va changer. Le maire, François Bayrou a présenté le projet d'aménagement lors d'une réunion publique hier soir. Les travaux doivent commencer en 2021 et durer un an.

Plusieurs bâtiments de la gare, "dépassés et inutilisables" selon François Bayrou, vont être détruits de part et d'autre. Pour les remplacer, un grand jardin et une passerelle piétonne et cyclable qui va enjamber l'Ousse pour aller du funiculaire à la gare. Le cours d'eau est au cœur de ce projet d'aménagement, qui doit le rendre de nouveau visible aux passants.

Le ruisseau de l'Ousse doit devenir plus visible avec ce réaménagement. - Ville de Pau

Les cyclistes ne semblent pas avoir été oubliés du projet. Un parking à vélos, sécurisé, doit être installé dans la gare. Les pistes cyclables vont également être aménagées pour aller jusqu'au stade d'eaux-vives.

Ce projet doit également satisfaire aux fameux "horizons palois", puisque la gare a une place privilégiée dans la vue depuis le boulevard des Pyrénées. Le maire a d'ailleurs précisé qu'un jeu d'éclairages multicolores ferait son apparition prochainement sur les toits du hangar.

Une large piste cyclable est prévue devant la gare, au milieu des palmiers. - Ville de Pau

Le hangar de la Sernam va lui aussi se transformer. Si l'on savait qu'une partie deviendrait un skatepark de 1.800 m², l'autre va se transformer en vaste espace de coworking. S'installeront des start-ups du numérique avec une vocation culturelle. De plus, une grande brasserie avec terrasse doit s'installer côté gare.

Une verrière doit faire le lien entre la gare et le hangar Sernam. - Ville de Pau

Pour les voitures, des parkings minutes sont prévus en face de la gare. Et les parkings du stadium et de la gare vont être réaménagés, avec du stationnement longue durée. Des places de stationnement qui deviendront probablement payant.

La jonction entre le bâtiment voyageurs de la gare et ce nouvel espace, se fera protégé des intempéries avec une grande verrière. Si beaucoup de détails, esthétiques notamment, restent à régler, les grandes lignes ont plutôt séduits les Palois présents à la réunion.

Les berges de l'Ousse vont accueillir un nouveau jardin, proche des stations BHNS et taxis. - Ville de Pau

En revanche les questions ont surtout concernées l'accessibilité aux quais de la gare pour les personnes à mobilité réduite, un problème toujours pas résolu. Sur ce point, le maire de Pau a fait part de sa colère.

Il assure que la ville a proposé de financer elle-même des travaux pour un ascenseur, ce qu'aurait refusé la SNCF. Sans pour autant faire les aménagements nécessaires. François Bayrou assure même avoir fait venir Guillaume Pepy, le président de la SNCF, en personne. Sans que cela ne débloque la situation. La ville n'exclu pas la possibilité d'une action en justice pour enfin rendre la gare de Pau accessible.

Une vue générale du projet d'aménagement. - Ville de Pau

La partie Est de la gare, avec le futur skate park qui va côtoyer un parking réaménagé. - Ville de Pau

Du côté Ouest, la nouvelle passerelle fera le lien entre le funiculaire et la gare. - Ville de Pau