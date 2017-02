EN IMAGES | Le réseau de transports en commun de l'agglomération d'Avignon modifié dès lundi

La deuxième phase des travaux du Tramway commence ce lundi dans l'agglomération d'Avignon. Des travaux d'envergure qui vont durer jusqu'à la fin de l'année 2018.

Le réseau de Transports en Commun Région d'Avignon est donc largement modifié ! Soyez vigilants si vous prenez le bus au quotidien. L'ensemble des modifications sont à retrouver sur tcra.fr

La desserte de l'intra-muros d'Avignon avec des véhicules de petite taille :

Les lignes 1 et 6 ne passent plus par le centre-ville et laissent place aux véhicules de petite taille : Citizen République, Citizen Les Italiens et Baladines. La citizen République circulera les dimanches et jours fériés et jusqu'à 22h du lundi au samedi.

Certaines lignes coupées

La ligne 1 devient : ligne 1A - Sécurité sociale / Avignon Poste et ligne 1B - Lycée rené Char / Limbert. De son côté la ligne 4 devient : Agroparc / Limbert et la ligne 6 devient Saint-Chamand / Avignon.

Des nouveau terminus

Nouveau terminus à Limbert (Palais de justice) pour les lignes 1B / 4 / 7 / 8 / 9 / 11. Terminus Avignon Poste pour les lignes 1A / 6 / 30. Terminus Porte de l'Oulle pour les lignes 15 / 16 / 40 / Navette Parking Piot. Terminus Saint-Lazare pour les lignes 3 et 5.

Une nouvelle navette Remparts Sud

Cette navette fonctionnera du lundi au vendredi en heures de pointe (de 7h à 9h et de 16h à 18h30) pour assurer les liaisons entre Porte de l'Oulle et le secteur Poste / Gare / Limbert toutes les 15 minutes environ.

Un service du dimanche et jours fériés redessiné

Concernent les lignes 1 A / 1B / 2 / 4 / 5 / 6 / 40 / Citizen Italiens / Citizen République

Nouveau fonctionnement pour le service de soirée

Vendredi et samedi avec ALLOBUS sur réservations au 0800 456 456

Plan du nouveau réseau TCRA décomposé (à compter du lundi 13 février)

Plan du réseau TCRA | Partie 1 - TCRA

Plan du réseau TCRA | Partie 2 - TCRA

Plan du réseau TCRA | Partie 3 - TCRA

Plan du réseau TCRA | Partie 4 - TCRA

Plan du réseau TCRA | Partie 5 - TCRA

Plan du réseau TCRA | Partie 6 - TCRA