EN IMAGES - Le Salamanca, premier navire de la Brittany Ferries au gaz naturel liquéfié

C'est un des ferries les plus grands, les plus modernes et les plus propres de l'Union européenne. Le Salamanca de la Brittany Ferries est le premier navire de la compagnie à fonctionner au gaz naturel liquéfié (GNL). La propulsion au GNL améliore la qualité de l'air. "Vous n'avez quasiment pas d'émissions de particules, vous limitez à quasi 100% les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et d'environ 20% les émissions de Co2", explique Arnaud Le Poulichet, le directeur ingénierie et maintenance chez Brittany Ferries.

"Le GNL est conservé dans deux grosses citernes de 350 m3", explique Tanguy David, chef mécanicien © Radio France - Pierre Coquelin

Pour nous le gaz naturel liquéfié a été un challenge car il a fallu trouver le moyen de s'approvisionner en GNL. On a des installations fixes situées en Espagne, à Bilbao et Santander - Arnaud Le Poulichet, directeur ingénierie et maintenance chez Brittany Ferries

Moins cher

Un partenariat a été signé avec le géant espagnol Repsol. Il inclut la construction de deux nouveaux terminaux de ravitaillement en GNL à Bilbao et Santander. "Chaque installation est capable de stocker jusqu'à 1.000 m3 de GNL", explique la compagnie. La première est déjà mise en service, et la seconde le sera lors de l'arrivée du Santoña en 2023.

Le Salamanca dispose de 341 cabines © Radio France - Pierre Coquelin

Aperçu d'une cabine Commodore © Radio France - Pierre Coquelin

ça nous coûtera moins cher de tourner au gaz que de tourner au gasoil. On a signé les contrats d'approvisionnement il y a déjà quelques années avant la crise liée à la guerre en Ukraine. On a une capacité de 750 m3 de gaz répartis dans deux cuves. Avec nos réserves de gasoil, on a largement de quoi faire deux aller-retour Royaume-Uni/Espagne - Frédéric Bergeroux, commandant du Salamanca

Navires hybrides en 2024

La conséquence, c'est qu'il n'y a pas cette fumée noire qui sort des cheminées du navire. "On charge le gaz sous forme liquide, car il prend moins de place. Mais pour qu'il soit liquide, il est conservé à -160 degrés", précise le commandant du Salamanca, Frédéric Bergeroux. Le navire propose trois voyages aller-retour entre le Royaume-Uni et l'Espagne chaque semaine, avec une escale hebdomadaire à Cherbourg.

Dès 2023, la Brittany Ferries lancera un navire similaire au Salamanca : le Santoña. Lui aussi sera au gaz naturel liquéfié. Avant l'arrivée des ferries hybrides fin 2024 avec les remplaçants du Bretagne et du Normandie, qui navigueront au GNL et à l'électricité.

L'ambiance à l'intérieur du navire est fortement influencée par la culture espagnole © Radio France - Pierre Coquelin

Le Salamanca en quelques chiffres