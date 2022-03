EN IMAGES - Les TER rénovés (et leurs prises électriques) arrivent dans les Pays de la Loire

Ce sont les trains qui assurent la plupart des liaisons TER entre Le Mans et Nantes. La région Pays de la Loire a entamé la rénovation à mi-vie de ses 21 rames Z-TER. Il s'agit des plus rapides de son parc, capables d'atteindre 200 km/h. Parmi ces rames se trouvent aussi les huit équipées pour emprunter la ligne à grande vitesse et relier Sablé-sur-Sarthe à Rennes via Laval.

"Les rames ont été entièrement démontées, les pièces usées changées, détaille Roch Brancour, vice-président aux Transports. Toutes les ampoules ont été remplacées par des LEDs, tous les sièges sont neufs. Et il y a désormais 120 prises électriques dans chaque rame, une par rangée". Les sièges sont bleus, clairs en seconde classe et plus foncé en première, comme sur le logo de la région.

Un chantier à 54 millions d'euros, à raison de 2,5 millions par rame - environ le tiers du prix de rames neuves.

Une prise électrique (éclairées ici) à chaque rangée. © Radio France - Alexandre Chassignon

Davantage de trains, sur toutes les lignes

Si les sièges sont neufs, ils ne sont ni plus ni moins nombreux qu'avant : 220 places et six vélos par rame. Cela ne va donc pas résoudre le risque de saturation dont Roch Brancour se dit parfaitement conscient. La région prévoit bien de proposer plus de places, assure-t-il, réparties sur la journée. "Parfois, on prend un train en heure de pointe parce qu'il n'y en a pas d'autre plus tard dans la matinée. Notre ambition c'est de faire circuler des trains chaque heure, nous avons commencé à le faire et, progressivement, nous allons continuer à rajouter des trains tout au long de la journée et le week-end".

Cette volonté s'est ainsi traduite en décembre dernier par l'ajout de deux allers-retours entre Le Mans et Laval les samedis et dimanches. Fin 2022, c'est la ligne Le Mans - Angers qui sera renforcée, en semaine (+ un aller-retour) et le week-end (+deux allers-retours).

Fréquentation presque normale

Les trains rénovés présentent une meilleure accessibilité : chacun embarque une rampe mobile pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de monter ou descendre quelle que soit la hauteur du quai.

La SCF, qui exploite ces trains, espère que leur confort va contribuer à soutenir la fréquentation. "Les Pays de la Loire sont l'une des régions où le public revient le plus vite suite à la pandémie, note Olivier Juban, le directeur régional de SNCF voyageurs. Sur les TER nous avons presque retrouvé le niveau d'avant-Covid, c'est très au-dessus de la moyenne nationale".