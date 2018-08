Le chantier des stations souterraines de la ligne 2 du tramway de Nice avance. Cette ligne Ouest-Est desservira en septembre 2019 vingt stations entre le port et l'aéroport, dont 4 en sous-sol, qui seront livrées en juin 2019.

Nice, France

Les stations de la partie souterraine de la ligne 2 du tramway de Nice sont en cours de construction. Les voies ferrées sont en train d'être posées, entre les stations Alsace-Lorraine, Jean Médecin et Durandy. Les quais sont bétonnés, les ouvriers installent des escaliers d'accès, des escalators et des ascenseurs. Entre les stations Grosso et Jean Médecin, où le tramway passera sous des habitations, les voies ont été montées sur des dalles flottantes pour atténuer les vibrations lors du passage des rames du tramway.

Les rails du tramway entre la station Alsace Lorraine et Jean Médecin © Radio France - Marion Chantreau

La future station Jean Médecin © Radio France - Marion Chantreau

Les stations de la partie souterraine sont construites sur trois niveaux. Au premier, les usagers achèteront leurs billets. Ils franchiront un portillon, munis d'un ticket de transport, ce qui permettra de lutter contre la fraude. Les stations seront décorées avec des œuvres d'art, en surface, il y aura des espaces verts. A la station Durandy, le square a été repensé, il sera arboré, avec un puits de lumière, une fontaine.

Au second, des mezzanines surplombant les voies, permettront de choisir sa destination, le dernier niveau desservira les quais pour monter dans le tramway.

visite des stations souterraines du tramway de Nice © Radio France - Marion Chantreau

La station Jean Médecin, qui reliera la ligne 1 et 2, sera elle aménagée sur quatre niveaux, avec en sous-sol des locaux techniques et une sous-station énergie.

Dans la partie souterraine, le tramway pourra aller jusqu'à 70 km/heure, contrairement à l'extérieur où il ne dépasse pas 15 km/heure. La ligne 2 devrait être empruntée à terme par 210 000 usagers chaque jour, elle reliera le port à l’aéroport en 26 minutes environ.