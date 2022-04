EN IMAGES - Manche Iles express a repris ses traversées vers les îles anglo-normandes

Après deux ans d'interruption pour cause de crise sanitaire, la compagnie maritime Manche Îles express a repris ses traversées en direction des îles anglo-normandes. Ce jeudi matin, un premier bateau de 110 passagers a quitté Carteret pour Jersey.

"C'est un grand bonheur car on avait tous hâte des reprendre, personnel comme passagers". Dans la gare maritime de Carteret, le président et directeur marketing de Manche Îles express Olivier Normand ne cache pas son plaisir. Ce jeudi 28 avril marque le retour des liaisons entre la Manche et les îles anglo-normandes, après deux ans d'interruption due à la crise sanitaire. "110 clients participent à ce premier départ vers Jersey", explique le président de la compagnie maritime.

On va marcher autant qu'on peut : on a des fourmis dans les jambes - Stéphane

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On va se faire plaisir" : des passagers au moment de l'embarquement pour Jersey Copier

Dans la gare maritime, les passagers patientent avant le contrôle des billets. "ça faisait très longtemps qu'on voulait aller sur Jersey. On guettait le redémarrage. Dès qu'on a vu cette reprise le 28 avril, on a foncé !", sourit Stéphane, un touriste venu de Boulogne-sur-Mer, qui souhaite faire découvrir l'île à sa femme. "J'adore ! Je vais passer une petite journée sympa à Jersey : tour de l'île, restaurant, shopping... on va se faire plaisir !", confie Aimée, des Moitiers-d'Allonne, qui fait partie d'une association de jumelage avec les îles anglo-normandes.

J'avais fait faire mon passeport exprès car je vais en avoir besoin pour d'autres voyages. ça ne vaut pas coup de rester bloqué chez soi - Aimée

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une reprise qui s'accompagne d'une obligation : présenter un passeport valide. Brexit oblige. toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux groupes scolaires. "40 à 50% de notre clientèle n'a pas de passeport, c'est pour ça qu'on a réduit les rotations pour avoir des remplissages satisfaisants", explique Olivier Normand. Les tarifs évoluent en fonction de la date de la réservation, du jour de départ, de la demande et de la disponibilité. Ils s'étendent de 34 à 71 euros pour les adultes : la grille tarifaire de 2019 a été conservée. D'ici dimanche, quatre départs sont programmés depuis Carteret. Les liaisons depuis Granville doivent reprendre jeudi 5 mai.

Olivier Normand, président Manche Îles express : "C'est un grand bonheur car on avait tous hâte des reprendre, personnel comme passagers" Copier

Les deux navires, le Victor-Hugo (236 sièges) et le Granville (245 sièges) proposeront des traversées régulières de la fin avril à la fin septembre. Deux navires qui vont continuer de desservir les quatre îles anglo-normandes de Jersey, Guernesey, Aurigny et Sercq