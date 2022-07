EN IMAGES - Montez à bord d'Urbanloop, le mode de transport du futur à Nancy

Leur baptême du feu, ça sera lors des Jeux olympiques 2024 à Paris. Mais leur première véritable mise en service est prévue en 2026 dans le Grand Nancy, là où elles sont nées. Les petites capsules d'Urbanloop, un mode de transport qui se veut très peu gourmand en électricité, ont été présentées au grand public ce vendredi soir sur la place Stanislas. Des cabines individuelles, disponibles immédiatement en gare, qui vous emmèneront donc immédiatement dans votre station de destination sans s'arrêter par celles qui se trouvent en chemin.

Un format de poche

Annoncé à 1m de large, 1m68 de hauteur et 3m40 de long, le premier prototype va rester tout au long du week-end exposé sur la place Carrière. Et il peut accueillir des fauteuils roulants, des vélos et des poussettes. Son fondateur Jean-Philippe Mangeot annonce : "1 kilomètre parcouru en 1 minute pour un coût d'1 centime en électricité".

L'intérieur d'une cabine. © Radio France - Arthur Blanc

Ce dernier est d'ailleurs particulièrement heureux devant le millier de curieux venu assister à ce grand lever de rideau qui a quand même des allures de crash-test. "Il faut qu'on teste tout ça et on n'a pas d'autre solution que de le faire en vrai, parce que si l'on mettait nos copains, ils ne diraient que du bien", confie-t-il. "La place est merveilleuse, les gens souriants, c'est super", poursuit-il.

Le premier prototype industriel. © Radio France - Arthur Blanc

Le fruit de 5 ans de travail qui entre donc sous le couperet de l'avis consommateur. Et à ce petit jeu là, la curiosité semble fonctionner chez les habitués des transports en commun. "Le fait de ne pas attendre et de ne pas faire tous les arrêts est convaincant", se réjouit Pierre. "Je suis optimiste pour la suite, pour éviter la voiture", ajoute Laurent, qui a choisi la couleur bleue lors d'un sondage en ligne. "Je ferai partie des premiers utilisateurs", sourit Yohan.