EN IMAGES - Nantes : la première rame du futur tram est arrivée

Plusieurs habitants ont fait le déplacement exprès pour voir le tramway arriver. La première rame du futur tram nantais a fait son arrivée au dépôt de la Semitan Dalby ce mercredi 10 mai en fin de matinée. Elle n'est pas arrivée sur les rails mais par la route, avec un convoi exceptionnel composé de deux camions de plus de 30 mètres de long et six mètres de haut, escorté par la police.

A présent, les équipes de la Semitan doivent effectuer les premiers contrôles de sécurité, notamment sur le freinage, avant de pouvoir réaliser les premiers essais, de nuit, dès le mois de juin. 14 conducteurs ont déjà reçu une formation, plusieurs centaines doivent encore être formés. La première rame fonctionnera avant la fin de l'année. D'ici à 2026, 49 d'entre elles seront en circulation, et 61 en 2027. C'est la première fois que la flotte est remplacée aux deux tiers depuis la création du tram à Nantes, en 1984.

Le convoi a mis plus de 24h pour arriver du site Alstom de La Rochelle. © Radio France - Coline Mollard

La rame de 45 mètres de long était divisée en deux morceaux pour le transport. © Radio France - Coline Mollard