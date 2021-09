EN IMAGES : Plongée dans les archives de la SNCF au Mans

Lorsque le TGV arrive dans les années 1980, c'est une révolution technique. La communication de l'époque se base sur le slogan "gagner du temps sur le temps". "La question était moins la distance, que le temps qu'il fallait pour la parcourir, qui se réduisait considérablement", explique Gery Nolan, directeur du service archives et documentation du groupe SNCF.

une affiche de 1981 - SNCF

Dans les années 1990, les affiches se focalisent sur deux points : le prix, et la destination. "L'idée c'est que le train permet de s'évader, et que le TGV permet de le faire vite. On voit des affiches qui expliquent que si le surf se démocratise, c'est grâce au TGV qui permet d'amener du monde sur la côte Atlantique."

Une affiche de 1996 - SNCF

La question de la sécurité, et des avantages du train sont aussi abordés. "On insiste sur le confort, sur le fait de voyager sans stress", développe Gery Nolan.

Une affiche de 1998 - SNCF

Avec le temps, le voyage devient "une expérience en soi". Les affiches se concentrent moins sur la destination que sur le trajet pour y arriver.

Une affiche des années 2000 - SNCF

Aujourd'hui, la communication s'oriente différemment : "On met l'accent sur les bienfaits environnementaux du TGV, puisque le train est l'un des moyens de transports les plus propres", décrypte Gery Nolan.