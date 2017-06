EN IMAGES - Retour sur la cérémonie de baptême du MSC Meraviglia au Havre ce samedi

Ce samedi 3 juin, le MSC Meraviglia, nouveau paquebot de la compagnie MSC, était baptisé au Havre au cours d'une grande cérémonie. Au menu : discours, musique et la présence de Sophia Loren, marraine du bateau.

Ce samedi 3 juin, le MSC Maraviglia, nouveau paquebot de la compagnie MSC, a été baptisé au Havre lors d'une cérémonie en grande pompe. Le plus grand bateau de croisières d'Europe a l'honneur d'avoir pour marraine l'actrice italienne Sophia Loren. La soirée a été conduite par l'humoriste Gad Elmaleh, avec des prestations musicales des Kids United et de Patrick Bruel. La soirée s'est terminée par un feu d'artifice. Le paquebot a ensuite quitté le port du Havre dimanche pour sa toute première croisière, à destination de Marseille.

Un hommage à la France et au Havre

Le baptême intervient pendant les festivités des 500 ans du Havre, ce que n'a pas manqué de rappeler le commandant du bateau Raffaele Pontecorvo : "Cette cérémonie représente un hommage à la France, à son savoir-faire, mais aussi au Havre qui célèbre son 500e anniversaire cette année". Le maire du Havre, Luc Lemonnier, rappelle que c'est une fierté pour la ville et les Havrais que d'accompagner ce paquebot.

Baptiser ce paquebot au Havre a un sens tout particulier selon Laurent Castaing. "A l'époque des traversées transatlantiques, les cérémonies de baptême de bateaux construits à Saint-Nazaire étaient célébrées au Havre", rappelle le directeur général de STX France et ancien président du directoire du port du Havre. "Avec le MSC Meraviglia, vous avez l'opportunité de renouer avec une de nos plus vieilles traditions maritimes."

Une soirée musicale

Après les traditionnels discours, la cérémonie a pris un tour plus festif avec quelques danses (french cancan, salsa...) et les prestations des Kids United et de Patrick Bruel.

La soirée s'est terminée avec un feu d'artifice. Les passagers ont ensuite pu remonter à bord du paquebot pour savourer le dîner de gala concocté par le chef français Hélène Darroze.