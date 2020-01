EN IMAGES : retour sur la matinale spéciale depuis le tramway d’Orléans

Orléans, France

Ce matin, sur la ligne B du tramway d 'Orléans, les usagers ont eu la surprise de découvrir un studio de radio dans une des rames en circulation, une prouesse technique pour lancer la campagne des municipales à Orléans. C'était en effet l'occasion d'interroger les candidats à la mairie sur leur programme en ce qui concerne la mobilité. Mais cette émission spéciale a également permis de découvrir les coulisses de ce moyen de transport et de l'ensemble du réseau Keolis métropole Orléans.

A un mois et demi des municipales (15 et 22 mars 2020), sept candidats déclarés représentant sept listes à Orléans se sont succédés au micro pour exposer leurs propositions en matières de transports : pour ou contre la gratuité du réseau de tramways et bus ? Pour une extension du réseau de tramway à Saran ou ailleurs ? ...etc...

Nathalie Kerrien, candidate sans étiquette © Radio France - Antoine Denéchère

Valentin Pelé, de la liste "Décidons en commun" (France insoumise), à Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

Jean-Philippe Grand (EELV) interrogé par Anne Oger, journaliste © Radio France - Antoine Denéchère

Tahar Ben Chabaane, candidat déclaré (sans étiquette) : ira-t-il au bout ? © Radio France - A. Denéchère

Ce jeudi matin, c'est Sandrine qui était au poste de conduite du tramway France Bleu et qui nous a mené d'un terminus à l'autre pendant toute la durée de notre émission.

De la montée dans le tram à 5h30 ce jeudi matin jusqu'à la fin de notre émission spéciale en direct, retrouvez en images le déroulé de cette matinée exceptionnelle.

A la découverte des métiers du tram

Naïma fait partie des 80 conductrices qui travaillent pour Tao.

Michel Delsinne est le responsable du PCC (poste de commande centralisé)

Abder Al Mokkadem est chef d'atelier de la maintenance tramway à Saint-Jean-de-Braye. chaque rame de tram Tao, réseau Bus & Tram roule 5000 kms par mois.