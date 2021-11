EN IMAGES - Saint-Nazaire : départ du "Wonder of the Seas", plus gros paquebot du monde

Ils sont venus par centaines pour voir le spectacle. Après plusieurs mois de construction, le "Wonder of the Seas", nom donné au plus gros paquebot du monde, quitte la Forme C des Chantiers navals de Saint-Nazaire, ce vendredi après-midi. Il va ensuite prendre la direction de Marseille.

"On a reçu 30% de demandes d'informations en plus que d'habitude", souffle Arnaud Glize, responsable communication de la marque Saint-Nazaire Renversante, à laquelle est rattaché l'office de tourisme. Après plusieurs mois de chantier, le "Wonder of the Seas", dernier joyau des Chantiers navals quitte la Forme C, ce vendredi après-midi. Un mastodonte des océans scruté par des centaines de paires d'yeux qui ont profité du soleil pour assister à cet adieu. Que ce soit depuis le phare du Vieux Môle ou ailleurs, chacun, muni de jumelles ou d'un appareil photo, tente de capter au mieux le départ du plus gros paquebot du monde, long de 362 mètres et large 64 mètres. Spectacle garanti.

Un mastodonte tracté par quatre remorqueurs

Parmi les badauds présents, Claudine et Luc ont fait le court déplacement depuis Le Croisic. "C'est la première fois qu'on assiste au départ d'un paquebot, confie le couple. On peut même voir les tobogans avec les jumelles !" Du plus près qu'ils le peuvent, les curieux et amateurs de gigantisme scrutent seconde par seconde la sortie du navire commandé par le croisiériste américain Royal Caribbean.

Tracté par quatre bateaux remorqueurs, ce paquebot qui peut accueillir jusqu'à 6.988 passagers et 2.300 membres d'équipage va ensuite prendre le large pour rejoindre la Cité phocéenne où doivent être effectuées les finitions avant sa mise en service officielle.

Assister au départ de ce géant des mers est un rêve pour Christophe, habitant d'Orvault. "Le Wonder of the Seas est beau, mais mon préféré reste Le France", assure-t-il. © Radio France - Céline Loizeau