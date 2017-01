EN IMAGES - SNCF : la nuit la plus longue en Normandie pour 800 voyageurs pris dans la tempête

La tempête qui s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur le nord de la France a perturbé la circulation des trains entre Paris et la Normandie. Des centaines de voyageurs ont passé la nuit à bord de trains bloqués. Reportage.

Nuit blanche pour plusieurs centaines de voyageurs dans des trains normands immobilisés à cause de la tempête dans la nuit de jeudi à vendredi : 550 passagers ont passé la nuit dans leur train à Serquigny et 280 à Evreux. Ce vendredi matin, les retards et perturbations restent nombreux sur les lignes SNCF de Normandie.

Sur le quai de la gare de #Evreux le conducteur du train 3353 distribue lui même les repas #tempête #Normandie pic.twitter.com/seFPa5II5R — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) January 12, 2017

Ces trains ont été arrêtés à cause de chutes d'arbres et de problèmes électriques jeudi soir. Et après les vents violents et les coupures d'électricité, c'est la neige qui s'invite ce matin à l'heure où les trains sont censés repartir.

Le Caen-Paris toujours à quai à Évreux mais il pourrait enfin repartir un peu après 6h #SNCF #tempête #Normandie pic.twitter.com/n83dkCMo6e — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) January 13, 2017

Le Paris-Caen bloqué 11h en gare d'Évreux vient enfin de repartir à 7h15 . #sncf #Normandie pic.twitter.com/qnet8vEoR4 — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) January 13, 2017

Par ailleurs, durant cette même nuit de jeudi à vendredi, 180 passagers d'un Thalys qui reliait la Belgique à Paris ont été bloqués dans leur train à Albert dans la Somme, à cause d'un problème de caténaire.

A lire aussi : Tempête : 237.000 foyers privés de courant, onze départements toujours en vigilance orange