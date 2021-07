EN IMAGES - Sur l'aire d'autoroute de Saint-Léger Est, tout l'équipe est prête pour le marathon du mois d'août

Journée noire dans le sens des départs sur les routes ce samedi 30 juillet, orange dans le sens des retours. L'aire de Saint-Léger Est, sur l'A 10, peut s'estimer "chanceuse" : elle se situe dans le sens des retours. L'autoroute A 10 relie la côte atlantique à la région parisienne. Ce week-end, toute l'équipe entame son plus gros mois d'activité. Et de très loin.

"Le mois d'août, c'est 40 % du chiffre d'affaires annuel", résume tout simplement Emilie Tournaire, la responsable de l'aire. En saison, elle gère une équipe de 40 personnes, "dont une vingtaine de saisonniers. En temps normal, nous sommes 17 pour faire vivre l'aire."

Près de 57 000 boissons chaudes sont vendues chaque mois d'août. © Radio France - Lise Dussaut

Près de 5000 personnes entre midi et 14h

Il y a par exemple Alicia, la préposée aux sandwichs ce jour-là. "Et c'est reparti !" image la jeune femme. Elle est en train de faire une nouveauté, un sandwich au saumon. Enfin, plusieurs sandwichs, des dizaines et des dizaines, des centaines et des centaines même, pour être prête pour "le coup de bourre" : entre midi et 14h. "On reçoit, je dirais, 5000 personnes", précise Fred, son collègue. "Oui, au moins", ajoute Alicia.

Alicia, en train de concocter "la nouveauté de l'été" : un sandwich au saumon. © Radio France - Lise Dussaut

Autre espace important pour l'aire : la partie boutique, avec, là aussi, ses sandwichs et ses bouteilles d'eau. Cette fois, c'est le rayon de Cameron. "Le samedi, pour les bouteilles, je réapprovisionne _toutes les 30 minutes, je dois rajouter deux ou trois packs systématiquement_", note le jeune homme de 20 ans. Qui n'arrive pas à dire combien de sandwichs passent entre ses mains chaque jour. "Un certain nombre, une centaine de cartons en tout cas", rajoute Cameron.

"Les quantités doivent suivre"

Emilie Tournaire est surprise du mois de juillet qui s'achève : "Il a été très bon. Presque équivalent au mois d'août. _Cela va être une grosse saison_", prédit-elle. Rien qu'en août, toute l'équipe vend près de 57 000 boissons chaudes, 37 000 viennoiseries, 4000 croque-monsieurs, 14 000 sandwichs fabriqués sur place, et 20 000 pour ceux en rayon. "C'est absolument énorme, tout ce qu'on brasse chaque jour. Les quantités doivent suivre. Nous n'avons pas le choix", dévoile la responsable, à ce poste depuis quatre ans.

Emilie Tournaire range des sandwichs tant qu'elle a le temps. © Radio France - Lise Dussaut

Le gazoil aussi : près de 100 000 litres attendent de remplir un réservoir, d'une voiture ou d'un camion. "Maintenant, tout est automatisé, on n'a plus à s'en occuper. Mais pour le carburant c'est pareil : en tant que station service, avant tout, on ne peut pas se permettre de manquer. De quoi que ce soit d'ailleurs", affirme Emilie.

Elle fait tout pour garder ses équipes motivées : les plus gros week-ends vont arriver en fin de saison : les deux derniers d'août, voire le premier de septembre.