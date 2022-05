EN IMAGES - Un avion électrique testé à l'aéropôle de Nancy

La Fédération française aéronautique a présenté un de ses avions 100% électriques à l'aéropôle Grand Nancy Tomblaine, mercredi. Cet appareil ne pollue pas, mais il coûte cher.

Un petit avion blanc silencieux s'est posé à l'aéropôle Grand Nancy Tomblaine, ce mercredi. Un Velis-Electro mis à disposition par la Fédération française aéronautique qui en possède six. Créé en Slovaquie et construit en Italie, c'est le premier avion certifié 100% électrique. Il n'en existe qu'une douzaine d'exemplaires.

"C'est l'avion du futur !" s'exclame Michel Grosdemange, président du comité régional aéronautique du Grand Est, après l'avoir essayé. Sa batterie a une autonomie d'une heure et dix minutes. "Demain, on va arriver à 1h20, 1h50, 2h [d'autonomie], c'est sûr", estime Michel Grosdemange.

Michel Grosdemange, président du comité régional aéronautique du Grand Est, branche l'avion pour le charger. © Radio France - Clémentine Sabrié

Avant de repartir, il faut charger la batterie du Velis-Electro. Chaque chargement coûte entre un et deux euros en électricité, contre une cinquantaine d'euros d'essence pour un ULM à moteur thermique. L'entretien de l'appareil revient également beaucoup moins cher que pour un avion classique de la même taille.

Un avion à 200.000 euros

En revanche, le prix à l'achat peut être un frein, reconnaît Jacky Carriquiriberry, venu faire la démonstration pour la Fédération française aéronautique. "Il est à 200.000 euros, donc c'est plus cher qu'un avion standard. Nos clubs sont exsangues à la sortie de la crise du Covid, donc il faudra des aides des collectivités pour permettre à cet avion d'arriver sur tous les terrains de France", explique Jacky Carriquiriberry.

Le tableau de bord est presque le même que pour un ULM standard. © Radio France - Clémentine Sabrié

Le club des Ailes Nancéiennes pourrait faire appel à l'aide des collectivités locales. Pour l'instant, aucune discussion n'est formellement engagée. Michel Grosdemange souligne l'importance de cet achat pour la décarbonation de l'aviation, mais aussi la tranquilité des riverains de l'aéropôle : "On n'aura plus les riverains qui nous téléphonent sans arrêt pour dire "je bois l'apéro sur ma terrasse, il y a un avion qui fait du bruit au dessus de chez moi et ça me gêne", avec celui-ci on ne fera pas de bruit."