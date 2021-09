EN IMAGES - La gare de Champsanglard transformée en maison dans la Creuse

Les trains c'est notre quotidien mais c'est aussi notre histoire et notre patrimoine. En Creuse après des fermetures de lignes, plusieurs gares se sont retrouvées sans voyageurs. Mais ces bâtiments désaffectés retrouvent vie grâce à des passionnés. Exemple à Champsanglard, où des particuliers ont racheté l'ancienne gare pour lui donner une nouvelle jeunesse.

La propriétaire a souhaité garder la gare "dans son jus" tout en la rénovant. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Garder l'esprit du lieu

À première vue, il est difficile de se douter que ce grand bâtiment gris bordé d'arbres et de buissons était avant une gare car il ne reste aucune trace des rails. Mais à l'intérieur, on retrouve le logement du chef de gare et des inscriptions comme "salle d'attente" et "Champsanglard" écrit en grand.

Cette gare m'a toujours intéressée, j'ai eu le coup de cœur et je l'ai achetée il y a cinq ans", raconte Noëlle. Sa propre grand-mère venait régulièrement à la gare pour envoyer des colis à son fiancé pendant la première guerre mondiale. Désormais c'est sa petite-fille qui vit à l'intérieur. Tout a été refait : de la plomberie à l'électricité.

"Il y a pas mal de cyclistes qui passent, l'autre jour j'en ai entendu un dire à un autre : "C'est la gare de Champsanglard, regarde comme elle est belle !" C'est une fierté pour nous", sourit Noëlle. Mais le revers de la médaille, c'est que sa maison est régulièrement prise en photo par des curieux sans son accord.