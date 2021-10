EN IMAGES - On vous fait visiter le nouveau technicentre de la SNCF de Dijon

C'est un endroit où très peu de personnes peuvent rentrer : la SNCF a inauguré, ce mercredi 20 octobre, son nouveau technicentre de Dijon. Plus grand, plus large que les autres de la région, tout gris, il va permettre de rénover les nouveaux TER commandés par la région. Visite guidée en photos.

Vous êtes à quelques lignes de pénétrer dans un bâtiment où seules quelques personnes ont le droit d'entrer : le nouveau technicentre de la SNCF. C'est ici que les TER qui circulent en Côte-d'Or et dans toute la région sont bichonnés, réparés, vérifiés avant de faire leur trajet. Ce bâtiment, sorte de garage des trains, a été inauguré le mercredi 20 octobre 2021.

Une rame TER de Bourgogne-Franche-Comté en pleine réparation dans le technicentre de Dijon. © Radio France - Cédric Hermel

Plus grand, plus long, plus vite

Il est plus grand que ses prédécesseurs, notamment celui de Perrigny-les-Dijon : il mesure plus de 110 mètres de long, et une trentaine de large. Tout gris, il est équipé de quatre voies au sol, et de quatre câbles d'alimentation situés à près de 6 mètres de hauteur. Seules les TER peuvent y rentrer, pas les TGV ni les trains corail. Ce bâtiment a été rénové dans l'optique de l'arrivée de nouveau trains : des Régiolis à six voitures, au lieu de quatre aujourd'hui. Ils vont entrer en service d'ici l'été 2022.

Le TER qui va être réparé doit s'arrêter à hauteur des deux volets jaunes. © Radio France - Cédric Hermel

Grâce à cet écran, les agents peuvent éteindre l'électricité dans les câbles et permettre aux techniciens de travailler en toute sécurité. © Radio France - Cédric Hermel

Maintenant que l'électricité est éteinte, les agents se placent sur la passerelle au bord du toit et montent sur le TER. C'est là que la plupart des fonctionnalités du train se situent. © Radio France - Cédric Hermel

Une journée pour tout réparer

Les agents voient passer des TER toute la journée dans ce hangar. Ceux arrivent le matin, vont y rester toute la journée. "On va vérifier les freins, la climatisation, etc. Ca veut dire qu'on commence la journée sur un seul train à 8 heures et on la termine à 17 heures pour que la rame puisse faire le service du soir", explique Jonathan, agent du technicentre.

Juste en dessous du train, les agents peuvent vérifier les bogies et l'état des freins grâce à un tunnel sous la rame. © Radio France - Cédric Hermel

A droite du train, il y a la passerelle par laquelle les agents montent et descendent pour réparer le TER. © Radio France - Cédric Hermel

La passerelle du technicentre SNCF de Dijon. Les grilles de couleur marron descendent quand les agents ont besoin d'accéder au toit d'un TER. © Radio France - Cédric Hermel