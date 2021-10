EN IMAGES - On vous montre les coulisses du tournage de l'émission Top Gear à Prenois

L'émission Top Gear, consacrée au voitures, a passé ce mercredi 27 et ce jeudi 28 octobre en Côte-d'Or pour le tournage d'un épisode. Après l'abbaye de Fontenay, l'équipe de tournage a posé ses valises et ses bolides au circuit de Prenois. L'émission sera diffusée d'ici le printemps 2022.

Deux voitures allemandes, un 4x4 bardé de caméras, et une ribambelle de techniciens et cameramen. L'équipe de l'émission Top Gear a posé ses valises et garé ses voitures en Côte-d'Or ce mercredi 27 et ce jeudi 28 octobre. Après un arrêt devant l'abbaye de Fontenay hier, place au circuit de Dijon-Prenois, connu pour ses courses de F1 au tournant des années 70 et 80.

Une dizaine de voitures et beaucoup de bruit

L'équipe technique a réquisitionné une dizaine de voitures dont deux breaks qui ont traversé le Rhin : une Audi et une Mercredes. "Le but, c'est de voir laquelle est la plus rapide sur 400 mètres en départ arrêté", explique l'un des responsables de la production. Pour les filmer, il faut un bolide aussi rapide. Dans la voie des stands, une BMW pas comme les autres est garée, puisqu'elle est affublée d'une caméra.

Cette voiture permet de filmer les véhicules à plus de 200 km/h. © Radio France - Cédric Hermel

A l'intérieur : plusieurs écrans pour contrôler la qualité des images. Quatre techniciens sont assis pour vérifier que toutes les images sont bonnes, en face d'eux, des écrans de contrôles servent à enregistrer et revisionner les rushs.

Quatre techniciens sont assis pendant les prises d'images, avec au moins un écran en face de chacun d'eux. © Radio France - Cédric Hermel

Bruce Jouanny et Le Tone, deux des présentateurs de l'émission, se défient pour voir qui va rouler le plus vite sur 400 mètres en départ arrêté. © Radio France - Cédric Hermel

Mais qui est le Stig ?

L'émission, à l'origine diffusée par la BBC (l'équivalent de France Télévisions en Grande-Bretagne) dès 1977, possède une mascotte : le Stig. C'est un pilote dont on ne connait ni le nom, ni le visage, ni la voix puisqu'il est toujours affublé d'un casque blanc à visière noire, et d'une combinaison blanche. Il était présent ce jeudi sur le circuit de Prenois. France Bleu Bourgogne a donc cherché à savoir qui se cache derrière ce pilote qui teste tous les véhicules de l'émission. Mais il n'y a aucun moyen de savoir qui il est, même avec l'aide du Tone, l'un des présentateurs de l'émission.

Même en discutant avec le Tone, l'un des présentateurs de l'émission, France Bleu Bourgogne n'a pas réussi à trouver l'identité du Stig. Copier

L'émission est un moyen d'attirer d'autres touristes

Avec un voyage sur les routes sinueuses de la haute Côte-d'Or et ce passage sur le circuit de Prenois, le tournage est un moyen de de chercher d'autres touristes pour le département. "On essaie d'attirer ceux qui regardent l'émission, des fans d'automobile, ce qu'on avait pas forcément cherché avant. Il faut dire qu'on a le circuit de Prenois", explique Christine Muller, de Côte-d'Or tourisme. Parmi les destinations : l'abbaye de Fontenay, près de Montbard. "Franchement, c'est dans le top 3 des régions de France que j'ai vu, concède Le Tone, pourtant on était en Norvège il y a quelques semaines, qui est un pays magnifique."

Le matériel de l'équipe technique est en partie entreposé dans les paddocks du circuit de Prenois. © Radio France - Cédric Hermel

Les tribunes du circuit de Prenois, privatisé pour le tournage. © Radio France - Cédric Hermel

L'émission tourné ces deux derniers jours à Prenois doit être diffusée d'ici le printemps 2022, sans date plus précise.