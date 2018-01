Vous connaissiez l'amende à 17 euros. Voici désormais le forfait post-stationnement. Un forfait appliqué et géré directement par les villes. En Touraine, seules quatre villes sont concernées : Tours, St-Pierre-des-Corps, Amboise et Chinon. Ce sont les seules qui proposent du stationnement payant.

Indre-et-Loire, France

Un conseil, mieux vaut payer votre parcmètre. Sinon, gare au PV. Et à partir d'aujourd'hui, ce PV va flamber. Ou pas d'ailleurs. Tout dépend le choix fait par votre ville.

En Touraine, elles ne sont que quatre à proposer du stationnement payant. Tours, St-Pierre-des-Corps, Amboise et Chinon. Ce sont donc les seules concernées par cette réforme du stationnement. Et toutes les quatre ont géré différemment l'arrivée du FPS, le forfait post-stationnement. Un forfait destiné à favoriser les rotations sur les parkings et en finir avec les voitures ventouses.

La plus chère

Amboise : le PV pour défaut de stationnement ou dépassement du délai passe de 17 à 35 euros. Soit une hausse de 105%. La mairie privilégie une amende vraiment dissuasive pour forcer les automobilistes à payer leur stationnement et à respecter les 2h maxi. Elle rappelle aussi qu'il existe des parkings gratuits à proximité du centre-ville.

Dans la moyenne

Tours et St-Pierre-des-Corps. Avec un forfait post-stationnement à 25 euros. Ramené à 20 euros si vous payez dans les 48h. Contrairement à Amboise, les deux communes ont décidé de faire appel à une société privée pour contrôler et relever les infractions au stationnement. A noter aussi que St-Pierre-des-Corps propose désormais le premier quart-d'heure gratuit ( nous sommes ici dans le secteur de la gare TGV ). En revanche, toujours à St-Pierre, les nouveaux horodateurs ne seront opérationnels que le 22 janvier.

La moins chère

Chinon : la ville a décidé au contraire de baisser le prix de l'amende. De 17 à 15 euros. Un pari pour relancer l'activité du centre-ville. La ville de Chinon fait ainsi partie du Top 10 des villes au stationnement payant les moins chères de France.

Sachez que toutes ces communes se donnent un an pour confirmer ou modifier le montant qu'elles ont choisi pour ce Forfait Post Stationnement.