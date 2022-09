En Indre-et-Loire, le ramassage scolaire des enfants handicapés n'est pas au point

Ce jeudi 8 septembre, le taxi n'est pas passé chez Camille le matin, ni même à l'école le soir pour prendre sa fille sourde de 6 ans. "Des fois, on me prévient pour me dire que quelqu'un vient la chercher et d'autres fois, je n'ai pas de nouvelles, c'est l'école qui m'appelle pour me dire qu'il faut que je vienne, peste cette maman. Le problème, c'est que comme les conducteurs changent tout le temps, je ne sais pas à qui m'adresser."

Pour la quatrième fois en une semaine et demi, Camille s'est donc coltinée deux allers-retours entre la maison de Saint-Paterne-Racan et l'école Raspail de Tours, dans laquelle sa fille est scolarisé en classe ULIS. "L'école est à 37 kilomètres de chez moi. Donc si je fais deux allers-retours par jour, le matin et le soir, ça me fait un peu plus de 140 kilomètres sur la journée. Ce n'est pas tenable. Heureusement que je peux l'emmener, je suis en congé parental actuellement car ma petite dernière a un peu moins de trois mois. Sinon, si j'avais repris le travail, ma fille de 6 ans n'irait pas à l'école."

Avec d'autres parents - ils sont une centaine dans ce cas sur un peu plus de 640 adhérents au service - confrontés aussi à des taxis absents ou en retard, Camille envisage de porter plainte contre Mobiloire. C'est la société qui, depuis l'an dernier, assure le ramassage scolaire des enfants handicapés en Indre-et-Loire. Le contrat a été passé avec le Département pour 2,7 millions d'euros par an. "C'est un service public qui n'est pas rendu, auquel nous avons pourtant droit parce que mon enfant est handicapée. Je trouve ça lamentable", poursuit la mère de famille.

Des pénalités si la situation perdure

Le transporteur Mobiloire, de son côté, s'est justifié auprès du conseil départemental sur sa mauvaise organisation des tournées. Il invoque des changements d'horaires dans les écoles, sans avoir été prévenu, et des inscriptions tardives au service à cause de la cyberattaque du conseil départemental cet été.

Patrick Michaud, vice-président du Département en charge des Transports, ne le nie pas. Mais il y a, selon lui, d'autres problèmes de gestion. "Dans quelques cas, c'est l'horaire qui n'est pas bon, des enfants arrivent en retard à l'école. Dans d'autres cas, ce sont des changements de chauffeurs tous les jours, avec des feuilles de routes qui changent constamment. Il y a aussi des tracés qui ne sont pas bons, avec trois élèves à prendre en même temps pour les emmener dans trois écoles différentes, à la même heure. Bref, ce n'est pas admissible. J'ai eu le président du Mobiloire au téléphone qui nous promet de régler tout ça pour ce vendredi 9 septembre. On va voir ce qu'il en est."

Si la situation perdure, Patrick Michaud menace, à demi-mot, Mobiloire de sanctions financières. "Infliger des pénalités, on l'a déjà fait et on va le refaire. Ils sont prévenus. Mais on ne fais jamais ça de gaîté de cœur. Moi, ce qui m'importe, c'est de trouver des solutions". L'an dernier, pour tous les retards, Mobiloire s'est vu infliger 263.000 euros de pénalités.