En Indre-et-Loire, les aires d'autoroute se préparent au premier week-end de départs en vacances

Les difficultés vont commencer dès ce vendredi soir sur les routes. La journée de samedi est d'ailleurs classée rouge par Bison Futé pour le premier vrai week-end de départs en grandes vacances. Un premier rush qui annonce la saison estivale et qui se prépare depuis déjà plusieurs jours sur les aires d'autoroute d'Indre-et-Loire.

Les frigos sont pleins

Comme sur l'aire du Val de Cher sur l'A85. Didier Carreaux a l'habitude de ces week-ends de grands départs. Lui qui dirige deux aires d'autoroute (Tours la Longue Vue sur l'A10 et Aire du Val de Cher sur l'A85) le sait bien. L'un des impératifs, c'est d'avoir assez à manger pour accueillir les automobilistes le samedi midi. "Jusqu'à présent, vue l'activité qu'on avait, on était en flux tendu, donc on n'avait pas forcément de stock. Là, les frigos sont pleins. On est prêt à réapprovisionner en cours de week-end pour tenir jusqu'à lundi ou mardi prochain avec les prochaines livraisons".

Les produits d'hygiène sont légion

Mais cette année, il y a eu d'autres passages obligés pour lui. "Depuis le Covid-19, le papier toilette, les essuie-mains, le gel hydroalcoolique, sont devenus des incontournables. On s'est aperçu depuis un an qu'il y a une surconsommation de ces produits là. Donc là, on n'a pas le droit à la rupture".

Maintenant que toutes les fournitures sont en place, plus de stress pour lui. Pas d'appréhension non plus pour Sarah, mais elle c'est parce qu'elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre ! A l'entretien ou au service, cette étudiante en droit est en contrat saisonnier jusqu'à fin aout. On lui a déjà dit que son week-end allait être chargé. "On va bien se reposer, bien dormir pour être d'attaque le matin, donc à voir, j'ai hâte voir ça" s'amuse-t-elle. Et même si ce ne sera pas le week-end le plus chargé de l'année. Pour cela, il faudra attendre le fameux chassé croisé entre juilletistes et aoutiens.

Tout s'est fait à la dernière minute - Didier Carreaux

Cette année, Didier Carreaux a tous les saisonniers qu'il lui faut. Mais ça a été plus compliqué que les autres années pour lui. En raison de la crise sanitaire, certains de ses salariés ont préféré quitter le métier pour se réorienter. "Généralement, on lance des annonces avec Pôle Emploi, avec les missions locales et autres, mais on n'avait pas de retours, rien du tout. Donc on a eu l'idée, puisque la cible c'est les étudiants qui veulent travailler l'été, de mettre une annonce sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sur lesquels ils vont. Et _en une semaine, on a recruté tous nos saisonniers. Sans ça, on était en sous-effectif évident_. Tout s'est fait un peu au dernier moment. Je pense que les étudiants ne savaient pas si les restaurants allaient rouvrir. Nous non plus on ne savait pas si on allait pouvoir rouvrir certains points de vente et dans quelles conditions".

Sur les deux aires d'autoroute qu'il dirige, Didier Carreaux emploie au total près de 70 salariés, saisonniers compris, pour cette période estivale qui représente la plus grande partie de son chiffre d'affaires.