Guéret- Lyon en train sans passer par Paris c'est pour juin 2022

Le parcours de la futur ligne Bordeaux / Lyon via Guéret

Aujourd'hui Lyon est à un peu plus de trois heures de route de Guéret, mais si vous voulez y aller en train, il faut compter au moins cinq heures de voyage. La ligne transversale Bordeaux / Lyon qui passait par la préfecture creusoise a été abandonnée en 2014. Mais elle devrait reprendre du service d'ici deux ans grâce à la société RailCoop. Elle ambitionne de faire à nouveau circuler des trains de passagers sur cette ligne en juin 2022.

à réécouter Alexandra Debaisieux, directrice générale déléguée de RailCoop

Obtenir la licence ferroviaire

Pour réussir son pari, RailCoop doit réunir 1,5 millions d'euros. La coopérative a pratiquement atteint son but. Elle dispose aujourd'hui d'environ 1,2 millions. Et parmi les derniers sociétaires de Railcoop, il y a le conseil départemental de la Creuse. Il vient de mettre 60.000 euros dans le pot commun. "On est heureux que le département soit parti prenante de cette aventure explique la directrice générale déléguée de l'entreprise, Alexandra Debaisieux. C'est le premier département français à nous rejoindre. Ce n'est pas simplement un apport en capital, c'est aussi la participation d'un acteur qui connait bien le territoire".

Trois allers-retours par jour

La ligne Bordeaux / Lyon existe toujours, mais elle n'est plus exploitée de bout en bout par la SNCF. Railcoop va dans un premier temps, fin 2021 y faire circuler des trains de frets, avant de transporter ses premiers passagers dès juin 2022. Le billet devrait couter 38 euros pour aller d'un bout à l'autre de la ligne. "On s'est aligné sur le tarif du covoiturage explique Alexandra Debaisieux. Dans un premier temps, le voyage se fera dans des wagons qui auront déjà roulé. "On est en discussion avec les régions pour acheter du matériel d'occasion, qu'on va bien sur réhabiliter pour qu'ils puissent rouler dans de bonnes conditions, avec les dernières normes en matière de confort". Ensuite Railcoop investira dans des trains tout neufs, à priori à partir de 2024.