En Matheysine, 2020, c'est l'année du petit train !

La Mure, France

L'un des rendez-vous marquants de l'année en Isère aura lieu en juillet, et ce ne sera pas (que) le Tour de France. Il y a la petite reine, certes, mais aussi le petit train, le petit train de La Mure doit reprendre du service après dix années d'interruption.

Objectif : fin des travaux pour le mois de juillet

Les travaux sont en cours à La Mure et tout en haut du Belvédère, le point d'arrivée. À la manœuvre, le département de l'Isère investit 15 millions d'euros, sur une facture de 26 en tout. La société EDEIS a été choisie pour la délégation de service public.

Sur le parking du petit train de La Mure © Radio France - Benjamin Bourgine

Fabien Mulyk est conseiller départemental du canton Matheysine-Trièves, il se projette sur cette année très importante pour les amateurs de patrimoine, d'histoire et de développement touristique de la Matheysine.

Le Petit Train de Le Mure a de multiples facettes

"C'est un retour qui est très attendu, par les élus et la population, qui n'ont eu de cesse de porter ce projet pendant les 10 ans qu'a duré l'arrêt de ce petit Train. Le Petit Train de Le Mure a de multiples facettes. A la fois un exemple de ce qui a été fait pour développer l'industrie du charbon, mais transformé ensuite en atout touristique. Il permet de faire visiter à la fois le patrimoine minier, mais aussi offrir un panorama très intéressant sur la Matheysine et le Trièves en face.

L'objectif de mise en service est toujours juillet. Ce qui reste à faire ? Le restaurant d'altitude, sur le belvédère. Aujourd'hui il est hors d'eau, hors d'air, et on peut déjà le voir de loin. À La Mure, c'est le chantier de la gare, un chantier très important parce qu'il comporte aussi toute la maintenance du matériel roulant.

Le panorama subjugue tous les gens qui y sont allés

Ce train sera un produit d'appel touristique pour le département. On a toujours eu des visiteurs qui étaient de toute la France, et même de l'étranger. Les gens que j'ai croisé depuis 10 ans sur ce train ? Il y a les passionnés du chemin de fer, qui font le tour des différents modèles, qui connaissent tout ça par cœur. Et puis vous avez la famille lambda, qui se promène ou qui habite ici en Matheysine. C'est l'occasion de visiter le secteur avec un autre rythme, beaucoup plus contemplatif.

Le train va s'arrêter 200m avant le belvédère. Vous avez en face de vous le lac de Monteynard, le Trièves avec le Mont-Aiguille, la Matheysine et le Sénépy, une vue à 360 degrés et en surplomb. Une palette de couleurs qui va du bleu des lacs au blanc des montagnes. Quand on est du coin, on ne s'en lasse pas, le panorama subjugue tous les gens qui y sont allés".