En Maurienne, les trains ne circuleront pas avant, au mieux, le 26 juillet

La SNCF n’annonce toujours pas de date définitive pour la réouverture de la ligne entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. Mais si les derniers travaux se déroulent comme prévu, des trains pourraient rouler à partir du 26 juillet.

Saint-Jean-de-Maurienne, France

Des trains vont-ils de nouveau circuler à partir du 26 juillet entre Bourg-Saint-Maurice et Modane ? Oui, répond la SNCF, si les derniers minages de roche se déroulent sans problème.

Cette ligne utilisée par des TGV Paris-Milan, des trains Thello italiens et des TER, est coupée depuis le 2 juillet. Lors d’un violent orage, une importante coulée de boue a recouvert la voie ferrée. Les travaux de remise en état de la voie sont quasiment terminés. Mais il reste à sécuriser une autre zone, où des travaux de minages de rochers étaient prévus de longue date. « Si ces tirs ne provoquent pas désordre et si d’autres zones instables n’apparaissent pas, la réouverture de la ligne pourrait intervenir à partir du 26 juillet », indique la SNCF dans un communiqué publié jeudi.