En Mayenne, 50 bornes pour voitures électriques déployées, 100 vélos bientôt sur Laval Agglo

Département Mayenne, France

Le maillage des bornes de recharge pour véhicules électriques est désormais terminé en Mayenne. Notre département compte 50 bornes de recharge électriques classiques, et sept bornes de recharge rapide. Ces dernières permettent d'ailleurs de recharger votre voiture trois fois plus vite. L'une d'elles a été inaugurée ce mercredi midi à Craon, installée place du Murier. La Mayenne compte donc 57 bornes de recharge électriques, disséminées un peu partout. Par ailleurs un tarif unique de rechargement a été instauré dans tous les départements des régions Pays de la Loire et Bretagne.

Des vélos électriques bientôt disponibles

Dans l'agglomération de Laval, en septembre, pour la rentrée, 100 vélos à assistance électrique seront déployés. Vous pourrez les louer : 130€ pour six mois / 220€ pour 12 mois. Cette décision a été validée mardi par le conseil communautaire de Laval Agglo. Les vélos vont coûter près de 32.000€ par an jusqu'en 2022, à Laval Agglo d'ailleurs. Vous pourrez bientôt vous inscrire sur le site internet de Keolys.