En Mayenne, de nombreux trains TER seront supprimés aux heures creuses à partir de ce jeudi

La Région des Pays de la Loire et la SNCF vont réduire le trafic des trains TER à partir de ce jeudi 12 novembre, aux heures creuses. Elles se basent sur une baisse du trafic liée au reconfinement.

A partir de ce jeudi 12 novembre, vous aurez moins de trains TER en Mayenne et ce sera le cas dans tous les Pays de la Loire. La Région et la SNCF prévoient une baisse de trafic à cause du confinement, du coup de nombreux trains seront supprimés aux heures creuses.

Rassurez-vous, pas de changement en revanche aux heures de pointe, entre six et neuf heures et puis de 16 à 19 heures. Le week-end, l'offre sera divisée par deux alors soyez prévoyants, regardez bien le site de la SNCF avant de réserver votre billet. A noter aussi que mercredi 11 novembre, jour férié, le réseau fonctionnera comme un dimanche.

Ce plan de transport peut évoluer en fonction de la fréquentation

Pour l'instant, l'ensemble des trajets en autocar est maintenu. Pas de changement non plus pour le transport scolaire.