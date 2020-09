En Mayenne, des collégiens partent de bon matin, sur les chemins, à bicyclette grâce à des prêts de vélos

Coup d'envoi de l'opération : "Tous au collège en biclou". A titre expérimental, le Département met à disposition des vélos dans trois établissements : le collège Jules Renard à Laval, Volney à Craon et Paul-Emile Victor à Château-Gontier-sur-Mayenne. Reportage signé Emma Facchetti.

Premiers coups de pédale pour une vingtaine d'élèves du collège Jules Renard. En plus d'un gilet jaune, d'un casque et d'un antivol, ils ont tous reçu un vélo chacun. C'est le cas de cet élève de 5ème : "avant j'avais un vélo mais il n'était pas si bien. Je suis très content d'avoir un vélo flamabant neuf". Ce jeune garçon a l'habitude de prendre le bus tous les matins. Il pourra maintenant venir à l'école et aussi se rendre à ses activités extra-scolaires en vélo.

Pour Arnaud Leguy, le principale, l'objectif est de rendre les collégiens autonomes et responsables mais aussi de réduire leur empreinte carbone : "même si ce n'est que quelques trajets pour venir au collège, ce sera des trajets en moins en voiture avec les parents quand ils accompagnent leurs enfants à l'école ou aux activités du mercredi par exemple".

Le gros point noir, c'est le manque d'aménagements cyclables à certains endroits pour des déplacements en toute sécurité. Pour combler ce manque, le conseil départemental votera, au mois de décembre, un plan de mobilité visant à multiplier les pistes cyclables le long des routes dont il a la charge.